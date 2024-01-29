Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum İstanbulluya müjdeyi verdi: Tek bir ilçe dahi kalmayacak





İstanbul'un her alanda kayıp yaşadığı bu 5 yılı telafi edeceklerini belirten Kurum, CHP'li mevcut İBB yönetiminin İstanbulluları beklettiğini ve oyaladığını söyledi.



Kurum, şehirde yaşayan her bir insanın bir yılının 288 saatinin trafikte geçtiğini kaydederek, "Bu ne demek biliyor musunuz? Bu trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yılı alıp götürüyor. Milletimiz sahada bu kötü gidişata artık 'dur' diyor, artık 'yeter' diyor. Milletimiz bize 31 Mart sonrasına hizmete hazır olun mesajı veriyor ve bu şehirde istiyoruz ki herkes kolay ve çilesiz bir ulaşımda yolculuk yapsın." diye konuştu.