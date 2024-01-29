Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum İstanbulluya müjdeyi verdi: Tek bir ilçe dahi kalmayacak
İstanbul'da Kağıthane-Gayrettepe metrosunun açılış töreninde konuşan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, 5 yıl sonunda İstanbul'da metronun ulaşmadığı ilçe kalmayacağını, 10 yıl sonunda ise trafik çilesinin son bulacağını açıkladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'a söz veriyoruz. İlk 5 yılın sonunda İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak. İstanbul'un trafiğini büyük bir oranda iyileştireceğiz." dedi.
Kurum, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe etabının açılışında yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ettiklerini söyledi.
İstanbul'un her geçen gün özlediği, beklediği, hayal ettiği o güzel günlere bir adım daha yaklaştığını aktaran Kurum, açılışı gerçekleştirilen hattın yapılacak diğer eserlere örnek olacağını kaydetti.
Kurum, adaylığının ilk gününden itibaren yollara düştüğünü belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İstanbulluların kendilerinden ne beklediğini belirleyerek planlarını hazırladıklarını, şehrin mevcut karmaşasını, içinde bulunduğu kaos ortamını en hızlı, verimli, ucuz şekilde gidermek için çalışmaya dair arzuları, iradeleri ve azimleri olduğunu dile getirdi.
İstanbul'un her alanda kayıp yaşadığı bu 5 yılı telafi edeceklerini belirten Kurum, CHP'li mevcut İBB yönetiminin İstanbulluları beklettiğini ve oyaladığını söyledi.
Kurum, şehirde yaşayan her bir insanın bir yılının 288 saatinin trafikte geçtiğini kaydederek, "Bu ne demek biliyor musunuz? Bu trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yılı alıp götürüyor. Milletimiz sahada bu kötü gidişata artık 'dur' diyor, artık 'yeter' diyor. Milletimiz bize 31 Mart sonrasına hizmete hazır olun mesajı veriyor ve bu şehirde istiyoruz ki herkes kolay ve çilesiz bir ulaşımda yolculuk yapsın." diye konuştu.
"10 YILIN SONUNDA TRAFİK ÇİLESİ SON BULACAK"
Murat Kurum, İstanbul'un 10 yıllık vizyonunu ortaya koyduklarını belirterek, şöyle konuştu: "İstanbul'a söz veriyoruz. İlk 5 yılın sonunda İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak. İstanbul'un trafiğini büyük bir oranda iyileştireceğiz. İstanbullular evlerine, iş yerine, okullarına mutlu bir şekilde ulaşacak ve 10 yılın sonunda trafik çilesi bir kez daha geri dönmemek üzere son bulacaktır. İstanbul'da sadece trafikte değil, dönüşümde, çevrede, doğa koruma projelerinde ve sosyal hizmetlerde de fetret dönemini biz bitireceğiz."
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