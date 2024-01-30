CHP, DEM ve TİP’ten Gazi Meclis’te büyük saygısızlık! Anayasa kitapçığını fırlatan isim PKK’dan oy isteyen CHP’li Aysu Bankoğlu...

Bankoğlu'nun Anayasa kitapçığı fırlattığı anlardaki görüntüsü sosyal medyada paylaşılırken CHP'li ismin 2019 yerel seçimleri öncesi PKK'dan oy istediği konuşması yeniden gündeme geldi.

CHP'nin kanalı Halk TV'nin Köln'den yapılan canlı yayına katılan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, emeklilerin, taşeron işçilerin oylarını istedikten sonra PKK'lıların da oylarına talip olduklarını söylemişti.

"PKK'LI OLSA DA FARK ETMEZ OYLARINA TALİBİZ"

Bankoğlu, "Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oyuna talibiz. PKK'lıdırlar, Millet İttifakı üyesidirler hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir" dedi.