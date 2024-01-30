CHP, DEM ve TİP'ten Gazi Meclis'te büyük saygısızlık! Anayasa kitapçığını fırlatan isim PKK'dan oy isteyen CHP'li Aysu Bankoğlu...
Gezi suçlarından hükümlü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği Gazi Meclis'te okunan kararla düşürüldü. Kararın okunması sırasında CHP, DEM ve TİP'li milletvekilleri büyük bir saygısızlığa imza attı. Kararın okunmasını engellenmeye çalışmalarının yanı sıra, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yüzüne CHP’nin Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu tarafından Anayasa kitapçığı fırlatıldı. Bankoğlu 2019 yerel seçimleri öncesi açık açık terör propagandası yapmış canlı yayın sırasında “31 Mart seçimlerinde PKK’lıdır hiç fark etmez oylarını istiyoruz” demişti.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla tutuklu bulunan Atalay'ın, milletvekilliği düşürüldü.
CAN ATALAY HAKKINDAKİ YARGI SÜRECİ
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.
Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti.
Bu arada, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle TİP'in Meclis'teki sandalye sayısı 4'ten 3'e düştü.
CHP, DEM VE TİP'TEN GAZİ MECLİS'E SAYGISIZLIK
TBMM'de Atalay'ın vekilliğinin düşürülürken CHP, PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı.
ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATILDI
CHP, DEM ve TİP Milletvekilleri kararı protesto için Başkanlık Kürsüsünü işgal etmeye çalıştı. Bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yüzüne Anayasa kitapçığı fırlatıldı. Yargıtay kararı okunduktan sonra Bozdağ birleşime ara verdi.
KİTAPÇIĞI FIRLATAN İSİM PKK'DAN OY İSTEYEN CHP'Lİ ÇIKTI
Anayasa kitapçığı fırlatan ismin CHP'nin Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu olduğu ortaya çıktı.
Bankoğlu'nun Anayasa kitapçığı fırlattığı anlardaki görüntüsü sosyal medyada paylaşılırken CHP'li ismin 2019 yerel seçimleri öncesi PKK'dan oy istediği konuşması yeniden gündeme geldi.
CHP'nin kanalı Halk TV'nin Köln'den yapılan canlı yayına katılan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, emeklilerin, taşeron işçilerin oylarını istedikten sonra PKK'lıların da oylarına talip olduklarını söylemişti.
"PKK'LI OLSA DA FARK ETMEZ OYLARINA TALİBİZ"
Bankoğlu, "Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oyuna talibiz. PKK'lıdırlar, Millet İttifakı üyesidirler hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir" dedi.
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