Kemal Kılıçdaroğlu pusuda! İmamoğlu’na randevu vermedi aracı gazeteciyi fırçaladı! Bay Kemal’den 1 Nisan planı...

ALEVİ BAŞKANLARI TASFİYE

Aleviler, seçimlerde CHP'nin sigortasıdır. İmamoğlu, Alevileri sadece küstürmedi; İstanbul'da Alevi belediye başkanlarını tasfiye etti. Battal İlgezdi ve Ali Kılıç bunun en çarpıcı örneğini oluşturuyor.

ALEVİ LOBİSİNİ YIKTIK

CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, bir iddia ortaya attı. Erkan Çakır, kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer alıyor. Kurultay salonunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ile kavga ediyorlar. "Ekrem İmamoğlu divan odasına çağırdı beni. Bana 'S...et kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık' dedi" diye konuştu.

Normal bir siyasi akıl bunu yalanlardı. Hele hele Ekrem İmamoğlu'nun bunu yüz defa yalanlaması gerekiyordu. İmamoğlu ne yaptı? İstanbul'daki Alevi kökenli belediye başkanlarını tasfiye ederek bunun bir politika olduğunu ortaya koydu.

İMAMOĞLU'NUN TUNÇ SOYER RESTİ

CHP'de en büyük kavga İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı konusunda veriliyor. Ekrem İmamoğlu önce Buğra Gökçe'yi istiyordu. Özgür Özel'in önceliği ise Tunç Soyer'i aday yapmamaktı. O nedenle Selin Sayek Böke ismini önerdi. İbre Cemil Tugay'a dönmüştü.

Hatta Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'ne çağırdığı Cemil Tugay'a "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük" dediği kulislere sızdı.

Sonra iş karıştı. Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer'i istedi. Öyle ki Ekrem İmamoğlu'nun, 'Tunç Soyer olmazsa Parti Meclisi'nden başka bir ismi geçiremezsiniz' diye rest çektiği söylendi.

Ekrem İmamoğlu'nun, Tunç Soyer ısrarı nereden geliyor diye merak ettim.

Karşıma DEM Parti çıktı. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti, 'İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermezseniz, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun desteklemeyiz' diye rest çekmiş.