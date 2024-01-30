Kemal Kılıçdaroğlu pusuda! İmamoğlu'na randevu vermedi aracı gazeteciyi fırçaladı! Bay Kemal'den 1 Nisan planı...
Yerel seçimlere doğru gidilen süreçte vaat edilecek projeleri konuşması gereken CHP'de tek gündem maddesi parti içindeki iç hesaplaşma. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu saf dışı bırakma konusunda kararlı olan CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni adımlarıyla İmamoğlu'na gözdağı veriyor. İmamoğlu'yla Aysel Öymen'in cenaze namazında yanyana gelmeyen Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'na randevu da vermediği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nu üç kez aradığı hatta bir gazeteciyi aracı olarak gönderdiği iddia edilirken Kılıçdaroğlu bu gazeteciyi de fırçaladığı iddia edildi. İşte detaylar...
İÇ SAVAŞ'TA YENİ PERDE
"Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi birbirini yemeye devam ederken gerilimin büyüğü İmamoğlu-Kılıçdaroğlu arasında yaşanıyor. CHP'de projelerin konuşulması gereken şu zamanlarda yaşanan iç savaş her geçen gün büyüyor.
BAY KEMAL'DEN PARALEL GENEL MERKEZ
İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na kaybettiği kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturarak 'olağanüstü kurultay' temelli 1 Nisan operasyonunu işliyor.
Son olarak Kılıçdaroğlu'na yakın Uğur Bayraktutan'ın TBMM İdare Amirliği'ni ele geçirmesi CHP'de taşları yerinden oynattı.
CENAZE TÖRENİNDE SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ
CHP içerisinde artarak büyüyen kaosun gölgesinde, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in cenaze töreninde bir araya geldi. Söz konusu cenaze töreninde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile yan yana poz vermemek adına araya Hasan Ufuk Çakır'ı aldı.İmamoğlu'ndan gelen "görüşelim" davetini de reddetti.
BAY KEMAL RANDEVU VERMİYOR
Yaşanan gelişmelerin ışığında patlayan bir bomba krizin daha büyük olduğunu ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanına randevu vermediği ortaya çıktı. Öte yandan İmamoğlu'nun 3 kez arayıp ulaşamadığı Kılıçdaroğlu'na bir gazeteciyi aracı olarak gönderdiği ancak aracının da Kılıçdaroğlu'ndan fırçayı yediği öğrenildi.
Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi CHP içinde Özel-Kılıçdaroğlu-İmamoğlu denklemindeki krizi ve "randevu" meselesini detaylarıyla anlattı.
ELİNDE DEM PARTİ KALDI
Selvi'nin "Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor" başlıklı yazısı şu şekilde:
Ekrem İmamoğlu'nun dayatmaları ve partideki iki başlılık nedeniyle CHP tarihinin en kötü seçimlerinden birine hazırlanıyor.
Ekrem İmamoğlu, CHP'nin doğal müttefiki olan Alevileri küstürdü. İstanbul seçimlerini kazanmasında en büyük payı olan İYİ Parti ile ittifakı bitirdi. Elinde bir tek PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti kaldı. Bakalım o da seçimi kazanmasına yetecek mi?
ALEVİ BAŞKANLARI TASFİYE
Aleviler, seçimlerde CHP'nin sigortasıdır. İmamoğlu, Alevileri sadece küstürmedi; İstanbul'da Alevi belediye başkanlarını tasfiye etti. Battal İlgezdi ve Ali Kılıç bunun en çarpıcı örneğini oluşturuyor.
ALEVİ LOBİSİNİ YIKTIK
CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, bir iddia ortaya attı. Erkan Çakır, kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer alıyor. Kurultay salonunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ile kavga ediyorlar. "Ekrem İmamoğlu divan odasına çağırdı beni. Bana 'S...et kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık' dedi" diye konuştu.
Normal bir siyasi akıl bunu yalanlardı. Hele hele Ekrem İmamoğlu'nun bunu yüz defa yalanlaması gerekiyordu. İmamoğlu ne yaptı? İstanbul'daki Alevi kökenli belediye başkanlarını tasfiye ederek bunun bir politika olduğunu ortaya koydu.
İMAMOĞLU'NUN TUNÇ SOYER RESTİ
CHP'de en büyük kavga İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı konusunda veriliyor. Ekrem İmamoğlu önce Buğra Gökçe'yi istiyordu. Özgür Özel'in önceliği ise Tunç Soyer'i aday yapmamaktı. O nedenle Selin Sayek Böke ismini önerdi. İbre Cemil Tugay'a dönmüştü.
Hatta Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'ne çağırdığı Cemil Tugay'a "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük" dediği kulislere sızdı.
Sonra iş karıştı. Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer'i istedi. Öyle ki Ekrem İmamoğlu'nun, 'Tunç Soyer olmazsa Parti Meclisi'nden başka bir ismi geçiremezsiniz' diye rest çektiği söylendi.
Ekrem İmamoğlu'nun, Tunç Soyer ısrarı nereden geliyor diye merak ettim.
Karşıma DEM Parti çıktı. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti, 'İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermezseniz, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun desteklemeyiz' diye rest çekmiş.
DEM PARTİ ŞART KOŞMUŞ
CHP öyle bir parti haline getirildi ki rest çeken çekene. DEM Parti "Önce İzmir'de Tunç Soyer sonra Ekrem İmamoğlu, Tunç olmazsa Ekrem İmamoğlu'na destek yok" demiş.
Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer'i çok sevdiğinden değil, İstanbul'da DEM Parti'nin desteğini alabilmek için İzmir'de Tunç Soyer'i destekleme kararı almış.
BATTAL İLGEZDİ'NİN ANLATTIKLARI
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin belediye başkan adaylığı sürecinde yaşadıkları CHP'de kimin patron kimin ise emanetçi olduğunu göstermesi açısından ilginç. "26 Ocak Cuma günü sabah saat 09.00'da, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı" dedi.
TEK BELİRLEYİCİ İMAMOĞLU
Bir belediye başkanı diğer belediye başkanına seni aday yapmayacağız diyor, ama o sırada partinin yetkili kurulları toplanmamış ve böyle bir karar alınmamış. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise bundan haberi yok. Bu da gösteriyor ki CHP'nin MYK'sı ya da Parti Meclisi yok. Ekrem İmamoğlu tek başına belirleyici. Özgür Özel ise uygulayıcı.
MURAT ONGUN NİYE SUSUYOR
CHP eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem, sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu'nun aklının yarısı olan Murat Ongun'a, "Trollerini üstümden çek" diye isyan etti. Demek ki Murat Ongun sosyal medyada paralı troller ordusu kurmuş.
Eren Erdem, "Saraçhane'nin paralı trolleri" diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da İmamoğlu uğruna meydan savaşı veren bazı yazarlara "Saraçhane medyası" adını takmış.
Eren Erdem o tweet'inde bir iddiada bulundu. "Sen 'CHP için 'bu s...min partisi dernek olsa da ülke kurtulsa' diyen adamsın!" dedi.
SİNKAFLI KÜFÜR
Geçmişte CHP'nin vakıf olmasını savunanlar çıkmıştı ama CHP'ye küfreden hiç olmamıştı. CHP bu hallere düşecek bir parti miydi? Bu yazıyı yazarken Murat Ongun'un sosyal medya hesabını kontrol ettim, hiçbir açıklamasını görmedim.
GÜÇ ZEHİRLENMESİ
Güç zehirlenmesi böyle bir şey herhalde. Ekrem İmamoğlu önce İYİ Parti'nin içini karıştırdı. Meral Akşener, Saraçhane'den İYİ Parti'nin içine parmak sokulduğunu söyledi. Yetmedi Alevileri küstürdü.
Murat Ongun ise işi CHP'ye küfredecek noktaya kadar getirdiyse, seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun vay haline. DEM Parti ittifakı dahi onu kurtaramaz.
KILIÇDAROĞLU RANDEVU VERMİYOR
Altan Öymen'in eşinin cenazesinde Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu akşam yemeğine davet etmişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun davetini kabul etmedi. Ama o akşam Canan Kaftancıoğlu ve Emre Kongar ile yemekteydi. Seçim sürecine girilince, Ekrem İmamoğlu Alevi oylarını yanında tutabilmek için Kılıçdaroğlu'nu arıyor. Tam üç kez aramasına rağmen Kılıçdaroğlu telefonlarına çıkmıyor, randevu taleplerine ise olumlu yanıt vermiyor.
KURULTAYA HAZIRLANIYOR
Hatta İmamoğlu medyasında çalışan bir isim Ankara'da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor. O sırada İmamoğlu'nun görüşme talebini iletince "Seni mi görevlendirdi?" diye çıkışıyor.
Kılıçdaroğlu, kendisini devirenin Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyor. O nedenle görüşmüyor. Kılıçdaroğlu seçimden sonra CHP kurultayına hazırlanıyor. Özgür Özel'i, İmamoğlu'na karşı yanına çekmeye çalışıyor. Genel başkanlık koltuğunu devrederken Özgür Özel'e "Ekrem'den kurtul. Ben sana her türlü desteği veririm" demişti. Kılıçdaroğlu bir gün dahi genel başkanlık yapacak olsa, yeniden CHP'nin başına geçmeyi planlıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 25 yıllık araştırma sonuçlandı! Cevizin bilinmeyen faydası gün yüzüne çıktı! Günde 5 tane yiyerek...
- Cildinize sürün, farkı görün! Kekik yağının mucizevi faydaları...
- Kardeşlerim'in Harika’sıydı! Gözde Türker'in kardeşi bakın hangi şarkıcı çıktı! İbrahim Tatlıses keşfetmiş...
- Kış aylarında en sık görülen hastalık! Uzmanı korunma yöntemlerini anlattı! Bu kişiler risk altında...
- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 30 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşi de oyuncuymuş! O dizinin yıldızıydı ama...
- CHP'li İzmir yangın yeri! Çiğli'de partililer isyan ateşini yaktı: Çocuk başkan istemiyoruz
- Kahvenize bu ikisini ekleyin cayır cayır kilo verin! Metobolizmanız ışık hızına çıkacak
- 300.500 TL'ye 92 günde ne kadar kazanırım? 30.000 TL'ye varan net kazanç! 2024 Ocak mevduat faizi getirisi
- Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? Şaban ayının önemi ve faziletleri neler? 2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi
- Galatasaray'dan dünyada ses getirecek transfer! Real Madrid'in eski yıldızı yolda! Tam 15 milyon euro
- Safir yeni bölüm CANLI İZLE | 29 Ocak Pazartesi Safir 22. bölüm tek parça, kesintisiz, full HD, 4K seyret! Feraye'den Yaman'ı kızdıracak hareket!