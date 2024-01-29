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CHP'de İzmir adayı kim olacak? Özgür Özel ile görüşen isim kim?

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
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CHP’de İzmir adayı kim olacak? Özgür Özel ile görüşen isim kim?

CHP’de aday krizi bir türlü çözülebilmiş değil. Saat 18:00'de toplanacak Parti Meclisi'nde İzmir Büyükşehir ve ilçe adayları açıklanacak. Öne çıkan isimler kimler? Aday belirleme krizinde son durum ne? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son kulisleri canlı yayın anlattı.

CHP'de 31 Mart Yerel Seçimlerine 60 gün kalırken çok sayıda ilde henüz aday bile belirlenebilmiş değil. Nitekim İzmir'de yaşanan kriz her geçen gün daha derinleşiyor. Öte yandan İBB Ekrem İmamoğlu'nun 'eş başkan' gibi davranarak İstanbul'un dışında diğer noktalarda da aday belirleme kalkışması CHP'yi karıştırdı.

KOLTUK TARTIŞMAYA AÇILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için PM'den yetki isteyen Özgür Özel, hem İmamoğlu destekçilerinden hem de Kılıçdaroğlu destekçilerinden gelen "ret" yanıtıyla adeta koltuğunu tartışmaya açtı. Tüm bu krizlerin içinde seçime 60 gün kala CHP Parti Meclisi'nde İzmir için hala aday belirlenemedi.

2 İSİM KRİZE YOL AÇTI

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen mevcut belediye başkanı Tunç Soyer de hala isminin açıklanması için bekliyor. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM'in Soyer'i istediği ayyuka çıkmış durumda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın istediği Buğra Gökçe ile Özgür Özel istediği Cemil Tugay ikilisinden biri aday olarak belirlenemezse sürecin daha fazla uzamaması için ibrenin tekrar Soyer'e dönebileceği konuşuluyor.

CHP'den son kulisler! İşte A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardıkları:

ADAY BELLİ OLACAK MI?

CHP'de önce Merkez Yönetim Kurulu ardından da Parti Meclisi toplanacak. Özgür Özel başkanlığında önce MYK yapılacak. Bu toplantıda İzmir aday adayları ve ilçe aday adayları masaya gelecek. Listedeki son durum ve anket çalışmaları bunlar da görüşülecek. Burada hazırlanan liste Parti Meclisi'ne gidecek. Burada yapılacak oylama neticesinde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli olacak.

ÖZEL GÖRÜŞME! BİR ADIM ÖNDE

Mevcut belediye başkanı Tunç Soyer yeniden aday olmak istiyor. CHP'nin içinde Soyer'in yeniden olması gerektiğini savunanlar var. Ancak Tunç Soyer'in aday olması halinde daha az oy alacaklarını söyleyen partililer de vardı. Bu sebeple Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adaylığa bir adım daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Cemil Tugay'ın Özgür Özel ile bir görüşme yaptığı ifade ediliyor.

Özel görüşme! İzmir için bir adım öne geçti ÖZEL GÖRÜŞME! İZMİR İÇİN BİR ADIM ÖNE GEÇTİ
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