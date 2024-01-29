CHP’de İzmir adayı kim olacak? Özgür Özel ile görüşen isim kim?

ÖZEL GÖRÜŞME! BİR ADIM ÖNDE

Mevcut belediye başkanı Tunç Soyer yeniden aday olmak istiyor. CHP'nin içinde Soyer'in yeniden olması gerektiğini savunanlar var. Ancak Tunç Soyer'in aday olması halinde daha az oy alacaklarını söyleyen partililer de vardı. Bu sebeple Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adaylığa bir adım daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Cemil Tugay'ın Özgür Özel ile bir görüşme yaptığı ifade ediliyor.