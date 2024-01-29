Kilise saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Kurbana kapıyı böyle açmışlar! Saldırıda dikkat çeken Balat detayı...

SAKARYA'DA OLDUĞU ANLAŞILDI

Eylemi gerçekleştirmek için kendisine Balıkesir'de bulunan bir DEAŞ üyesini yardımcı alan E.Y.'nin Sakarya'da saklandığı teknik ve fiziki takip sonucu ortaya çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul, Balıkesir ve Sakarya'da DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilecek eylem için düğmeye bastı. İl birimlerine talimat verildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun ve 39 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyon düzenlendi. 9 ilde yapılan operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir kişiye ev hapsi verilirken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden 2'sinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.