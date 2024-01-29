Kilise saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Kurbana kapıyı böyle açmışlar! Saldırıda dikkat çeken Balat detayı...
İstanbul'daki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişki yeni detay ve görüntüler ortaya çıktı. Saldırıyı üstlenen DEAŞ'ın Balat'ta bulunan Meryem Ana Kilisesi ve yine Balat'ta bulunan bir sinagoga eylem planladığı öğrenilirken, MİT ve Emniyet bu alçak planın önüne geçti. Diğer yandan Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıların yeni görüntüleri ortaya çıkarken saldırganların kiliseye giriş anları yayınlandı. Görüntülerde iki saldırganın kurbana kapıyı kendilerinin açtığı görülüyor. İşte detaylar...
İstanbul'daki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar ayini sırasında içeri giren kar maskeli 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonrası Tuncer Cihan hayatını kaybetti.
DEAŞ SALDIRIYI ÜSTLENDİ
Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenirken İstanbul Emniyeti tarafından 30 ayrı adrese düzenlenen baskında olayı gerçekleştiren 2 katil zanlısının da aralarında bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı. Katil zanlılarından birinin Tacik diğerinin ise Rus uyruklu olduğu öğrenildi.
"TUNCER ZİHİNSEL ENGELLİYDİ, MELEK GİBİ BİRİNİ ÖLDÜRDÜLER"
Öte yandan Cihan'ın zihinsel engelli bir Müslüman olduğu açıklandı.
Cihan'ın ablası Özlem Cihan, "Tuncer yüzde 80 zihinsel engelliydi, doktor bile rapor verirken melek o demişti. 5 yaşındaki bir çocuk aklına sahipti. Müslüman, emekli, bekârdı. Annemle kalıyordu. Bugün de 2 aydır gittiği bu kiliseye gelmiş. Cemaat de çok seviyormuş onu. Kilisede vakit geçiriyor, yemek yiyormuş. Melek gibi birini öldürdüler. Henüz anneme söyleyemedik, kadıncağız çocuğunu ayağından ameliyat olacak sanıyor" açıklamasında bulundu.
"ONLARIN PLANLARINI BOZDU, KATLİAMI ÖNLEDİ"
Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro da öldürülen Tuncer Murat Cihan'ı tanıdığını söyledi.
Palinuro, "Murat Hristiyan değildi. 2 aydır düzenli olarak kiliseye geliyordu. Muhtemelen töreni çok beğendiği için. Murat ayin devam ederken kiliseye girdi, hemen arkasında siyah başlıklı iki adam vardı. Murat onların planlarını bozmuş ve büyük ihtimalle bir katliamı önlemiş oldu" dedi.
KATLİAM PLANI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde yapılan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan DEAŞ saldırısının yankıları sürerken, örgütün yılbaşı gecesini kana bulamak için 2 hedef noktada eylem planladığı ortaya çıktı.
DEAŞ'ın kaos planı MİT ve emniyet birimlerine takıldı. MİT, DEAŞ üyelerinin yılbaşını kana bulamak için eylem planladığı bilgisini Emniyet Genel Müdürlüğü'yle paylaşması üzerine bir isim incelemeye alındı.
ANA HEDEFİ BALAT'TI
Emniyete bağlı istihbarat timleri sahaya indi. Saha elemanlarından elde edilen verilere göre eylem yapacak kişi E.Y. isimli Iraklı DEAŞ üyesiydi. E.Y. isimli DEAŞ üyesinin Balat'ta eylem yapabilmek için hem Meryem Ana Kilisesi'ni hem de Bakat'taki Sinagog'da keşif faaliyeti gerçekleştirdiği belirlendi. E.Y.'nin Balat'ta keşif yaptığına ilişkin görüntüler de gün yüzüne çıktı.
SAKARYA'DA OLDUĞU ANLAŞILDI
Eylemi gerçekleştirmek için kendisine Balıkesir'de bulunan bir DEAŞ üyesini yardımcı alan E.Y.'nin Sakarya'da saklandığı teknik ve fiziki takip sonucu ortaya çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul, Balıkesir ve Sakarya'da DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilecek eylem için düğmeye bastı. İl birimlerine talimat verildi.
KISKIVRAK YAKALANDI
DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun ve 39 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyon düzenlendi. 9 ilde yapılan operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir kişiye ev hapsi verilirken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden 2'sinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.
ANA KAPIDAN GİRİŞ ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların Kilise'nin ana kapısından girdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı.
Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde dün yaşanan yaşanan silahlı saldırı öncesinde maskeli iki saldırganın saldırının hemen öncesinde Kilise'nin açık kapısından içeriye giren maskeli iki şahıs olaydan dakikalar öncesinde ana kapıdan girdikleri an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde maskeli iki kişi, ana kapıdan içeriye girerek kilisenin kapısının önünde bir süre beklediği sonrasında içeriye giren birisine kapıyı açtıktan sonra kendilerinin içeriye girdiği görülüyor.
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