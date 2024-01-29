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CHP'de İzmir adayı kim olacak? Özgür Özel ile görüşen isim kim?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 15:41
CHP’de aday krizi bir türlü çözülebilmiş değil. Saat 18:00'de toplanacak Parti Meclisi'nde İzmir Büyükşehir ve ilçe adayları açıklanacak. Öne çıkan isimler kimler? Aday belirleme krizinde son durum ne? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son kulisleri canlı yayın anlattı.
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