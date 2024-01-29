CHP’de İzmir kaosu! Her kafadan bir ses çıkıyor! Tunç Soyer’in üzerini çizdiler: İzmir’i daha ileriye götürmek istiyoruz

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CHP'deki son kurultayın meseleyi çözmediği, bir eş başkanlık modelinin oluştuğu, bu modelin ister istemez bir güç mücadelesine yol açacağı, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Ankara'da bir ofis tutarak emekli olmaya niyetinin olmadığı ve CHP siyasetini etkileyecek şekilde zaman zaman genel siyasete ilişkin söz çıkış ve çalışmalarla yedekte kendisini tuttuğu yani CHP'yi hakiki manada düzenleyerek CHP'den ayrılma stratejisini hayata geçiremediği için son kez ve yeniden sahne almak için beklediği hep ifade ediliyordu.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun sadece Kılıçdaroğlu gitsin üzerine kurulu ittifakının ise sağlıksız ve sürdürülemezliği belirgin bir şekilde tartışılıyordu. Bir gerçek durumun da özetiydi.