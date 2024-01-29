CHP'de İzmir kaosu! Her kafadan bir ses çıkıyor! Tunç Soyer'in üzerini çizdiler: İzmir'i daha ileriye götürmek istiyoruz
CHP'de yerel seçimler öncesi projelerin tartışılması gerekirken partide tartışılan konu hangi ilde kimin adamının aday olacağı konusu oldu. Özellikle İzmir konusunda büyük bir kriz yaşanırken Ekrem İmamoğlu burada adayı kendisi belirlemek istiyor. Özgür Özel ise bu baskıyı dizginlemeye çalışırken diğer tarafta DEM ve Kılıçdaroğlu'nun desteğini alan Tunç Soyer beklemede. Ancak CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldığı canlı yayında "Tunç Bey önemli hizmetler yaptı ama İzmir'i daha ileriye götürmek istiyoruz. Anketlere bakıyoruz." ifadelerini kullandı. CHP'nin İzmir adayı için gözler bugün saat 18.00'de yapılacak toplantı sonrası belli olacak. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
CHP'de yerel seçimler öncesi projeler tartışılması gerekirken çok sayıda ilde henüz aday bile belirlenebilmiş değil. Nitekim İzmir'de yaşanan kriz her geçen gün daha da derinleşirken sürecin nasıl tamamlanacağı merak konusu.
İMAMOĞLU'NUN HAMLELERİ PARTİYİ KARIŞTIRDI
Ekrem İmamoğlu'nun 'eş başkan' edasıyla hareket edip İstanbul'un dışında diğer noktalarda da aday belirleme sürecine müdahil olmak istemesi partiyi karıştırdı.
İmamoğlu vesayeti altında kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimdeki aday belirleme krizini cuma günü gerçekleştirilen Parti Meclisi'ne taşıdı.
"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİĞİM İÇİN TASFİYE EDİLİYORUZ"
İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri aday listesine yazdırdı. Adaylar arasında Ataşehir'de Onursal Adıgüzel Şişli'de Resul Emrah Şahin Kartal'da Gökhan Yüksel ve Büyükçekmece'de 7. kez aday gösterilen Hasan Akgün isimleri dikkat çekti.
İmamoğlu'nun İstanbul ilçelerine ambargo koyması istifa getirdi. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi PM'nin toplandığı Cuma günü (26 Ocak) partisinden istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadelerini kullandı.
İZMİR KRİZİ BİTMİYOR
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Parti Meclisi'nde İzmir için yine aday belirlenemedi.
HANGİ İSİMLER MASADA? KİM KİMİ İSTİYOR?
İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyor. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak istediği konuşuluyor.
TUNÇ SOYER BEKLEMEDE
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen mevcut belediye başkanı Tunç Soyer de pusuda bekliyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in Soyer'i istediği biliniyor. Gökçe-Tugay ikilisinden biri aday olarak belirlenemezse sürecin daha fazla uzamamaması için ibrenin tekrar Soyer'e dönebileceği konuşuluyor.
GÖZLER 18.00'DE
Yaşanan krizin gölgesinde CHP İzmir adayı için bugün saat 18.00'de PM'yi toplayacak. Gözler söz konusu toplantıya çevrildi.
TUNÇ SOYER'İN ÜZERİNE ÇİZDİLER
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır CHP yandaşı KRT'ye konuşurken "İzmir'in karnesini parti sözcümüz açıklayacak. Bunu göreceğiz. Değerli bir belediye başkanı Tunç Soyer. Orayla ilgili anketler de var. Ama İzmir'in de sorunları var hem de temel sorunları var. Tunç Bey önemli hizmetler yaptı ama İzmir'i daha ileriye götürmek istiyoruz. Anketlere bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
CHP'deki son kurultayın meseleyi çözmediği, bir eş başkanlık modelinin oluştuğu, bu modelin ister istemez bir güç mücadelesine yol açacağı, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Ankara'da bir ofis tutarak emekli olmaya niyetinin olmadığı ve CHP siyasetini etkileyecek şekilde zaman zaman genel siyasete ilişkin söz çıkış ve çalışmalarla yedekte kendisini tuttuğu yani CHP'yi hakiki manada düzenleyerek CHP'den ayrılma stratejisini hayata geçiremediği için son kez ve yeniden sahne almak için beklediği hep ifade ediliyordu.
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun sadece Kılıçdaroğlu gitsin üzerine kurulu ittifakının ise sağlıksız ve sürdürülemezliği belirgin bir şekilde tartışılıyordu. Bir gerçek durumun da özetiydi.
Bugün aday belirleme sürecinde yaşanan bütün bu gerilimler ve İstanbul merkezli olarak İmamoğlu isminin hem birlikte çalıştığı bir takım arkadaşlarını belli başlı belediyelere doğrudan aday olarak gönderme isteği hem sizinle çalışmayacağız diye PM'nin ve genel başkanın bilgisi ve onayı olmaksızın aralarında Ataşehir'in de olduğu belediye başkanlarını arayarak bu sürecin dışında tutacaklarını belirtmiş olması bütün bu denklem içinde Özgür Özel'in hem Kılıçdaroğlu'nun yeniden sahneye çıkmasını istemesi, Ekrem İmamoğlu'na karşı yeniden Kılıçdaroğlu'ndan destek arayışı hepsini bir araya getirdiğinizde bu bir aşureye dönüştü ama denklem son derece karmaşık.
Belli ki İmamoğlu son noktada Tunç Soyer ismine de razı olabilir. Buğra Gökçe için de İzmir'deki bir büyük ilçe formülü bulunabilir. Ama günün sonunda iktidar mücadelesinde çok yanlış anlaşılmasın ama pantolon olmadı gömlek verelim tarzı bir siyaset, mecburiyetten ve zoraki bir anlaşmadan yeniden Tunç Soyer'in aday gösterilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu bir sürece doğru gidiyoruz.
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