CHP’den istifa eden Battal İlgezdi İmamoğlu’na isyan etti: Hangi görev ve yetkiyle böyle bir karar veriyorsun?

İLGEZDİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

İlgezdi, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri ve kamuoyunun dikkatine" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, 41 yıldır CHP ilçe başkanlığı, il yöneticiliği, il sekreterliği ve son olarak 3 dönem Ataşehir Belediye Başkanı olarak partisinin bayrağını dalgalandırmaktan her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİĞİM İÇİN ADAY GÖSTERİLMEDİM"

Gerek partisi gerekse şahsının yaptırdığı anketlerde açık ara önde olmasına rağmen son yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini savunan İlgezdi, aday gösterilmediği için değil partisinin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa ettiğini kaydetti.