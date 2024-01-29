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CHP'den istifa eden Battal İlgezdi İmamoğlu'na isyan etti: Hangi görev ve yetkiyle böyle bir karar veriyorsun?

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Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
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CHP’den istifa eden Battal İlgezdi İmamoğlu’na isyan etti: Hangi görev ve yetkiyle böyle bir karar veriyorsun?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için Ekrem İmamoğlu'nun devreye girmesiyle yeniden aday gösterilmediği iddia eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İmamoğlu'na yönelik çok sert sözler kullandı. İlgezdi kararın İmamoğlu tarafından kendisine iletildiğini söylerken "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?" dedi. İşte detaylar...

Türkiye yerel seçimlere doğru hızla yol alırken CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç savaşı her geçen gün daha da büyüyor.

BASKI ALTINDA GENEL BAŞKANLIK ÇABASI

Ekrem İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki adayları belirleme konusunda baskı yaparken, Özgür Özel bu baskıların arasında genel başkanlık yapmaya çalışıyor.

İSTİFA DEPREMİ SÜRÜYOR

CHP'nin aday belirleme sürecinde teşkilatların öneri ve taleplerini dikkate almadığı ve ön seçim yapmadan adayların belirlendiğini ileri süren çok sayıda isim istifa etmeye başladı.

BATTAL İLGEZDİ DE İSTİFA ETTİ!

Aday belirleme sürecinde büyük kavgaların yaşandığı CHP'de bu kez şok bir istifa gerçekleşti. CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin partisinden istifa ettiğini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİ DİYE...

İlgezdi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdiğini aktaran CHP yandaşı Yarkadaş, İlgezdi'nin "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" dediğini söyledi.

"CHP KİMSENİN KARİYER YAPMA YERİ DEĞİLDİR"

İlgezdi, İmamoğlu'yla uzun süredir sürtüşme yaşarken Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi de İmamoğlu'nu hedef almıştı. İlgezdi, İmamoğlu hakkında "Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'yi kuran, Cumhuriyeti kuran partidir. Yani 'Sen git Kemal, ben geliyorum' diyen parti değildir" ifadelerini kullanmıştı.

İLGEZDİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

İlgezdi, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri ve kamuoyunun dikkatine" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, 41 yıldır CHP ilçe başkanlığı, il yöneticiliği, il sekreterliği ve son olarak 3 dönem Ataşehir Belediye Başkanı olarak partisinin bayrağını dalgalandırmaktan her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİĞİM İÇİN ADAY GÖSTERİLMEDİM"

Gerek partisi gerekse şahsının yaptırdığı anketlerde açık ara önde olmasına rağmen son yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini savunan İlgezdi, aday gösterilmediği için değil partisinin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa ettiğini kaydetti.

İlgezdi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"KARARI İMAMOĞLU BİLDİRDİ"

"26 Ocak Cuma günü sabah saat 09.00'da İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi. Mevkidaşım Sayın Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı"

"HANGİ GÖREV VE YETKİYLE BÖYLE BİR KARAR VERİYORSUN?"

"Yüz yıllık ulu çınar olan partimizin hukuki işleyişi ve parti kültüründe üst kurullarında karar alınmadan böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye mevkidaşım olan bir belediye başkanının görev ve yetkisi yoktur. Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM'dir. Buradan soruyorum herkese, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?"

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