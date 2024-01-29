CHP’de asıl hesaplaşma baba ile oğul arasında! İmamoğlu elindeki hançer Özgür Özel...

KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU HESAPLAŞMASI

CHP projeler açıklamak ve vatandaşa kendini anlatmak yerine iç kaosu yaşarken Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener parti içindeki bu güç savaşının aslında Özel-İmamoğlu arasında değil Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında olduğunu yazdı.

İşte Şener'in yazısında öne çıkanlar:

SEÇMENİ CEPTE GÖRÜYORLAR AMA...

Kim hangi kriterlere göre aday yapılıyor, mevcut başkanlardan bir kısmı yerini korurken diğerleri neye göre değiştiriliyor belli değil. Çok başarılı bir belediye başkanı aday yapılmazken, onun yerine hiç tanınmayan birisi aday ilan edilebiliyor. Seçmeni adeta cepte görülen yani kazanılması kesin görülen yerlerde başarısız olduğu bilinen isimler neye göre tekrar aday gösteriliyor belli değil.

Her parti gibi CHP'de de her seçim öncesi benzer durumlar yaşanabilir, hatta siyasette "küskünler" diye bir kavramın çıkmasının sebebi budur. Ama bu kez durum CHP açısından çok daha kötü. Çünkü bu tartışmanın seçim sonuçlarına yansıması büyük olasılık.