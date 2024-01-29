CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu! Tunç Soyer'in üstü çizildi
CHP'de büyük krizlere yol açan İzmir adaylığı sonunda açıklandı. Emanetçi başkan Özgür Özel, Tunç soyer yerine İzmir Büyükşehir için Cemil Tugay'ı aday gösterdi. A Haber daha önce, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın olacağını duyurmuştu.
Son dakika haberi: Emanetçi başkan Özgür Özel, mevcut başkan Tunç Soyer yerine İzmir Büyükşehir için Cemil Tugay'ı aday gösterdi.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı mevcut Karşıyaka Belediye Başkan Cemil Tugay oldu.
ÖZEL BAŞ BAŞA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Bilindiği gibi Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, PM toplantısından önce Genel Merkez'de Özgür Özel'le baş başa görüşme yapmıştı.
Böylece CHP'nin İzmir adayında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki "savaşı" Özel kazanmış oldu.
KADIKÖY VE ÇANKAYA HALA BELİRSİZ!
Partide yapılan son toplantıda 8'i büyükşehir, 209 seçim çevresinde adayları kararlaştırıldı. Ancak Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Kadıköy ilçeleri için adayları hala açıklanmamış oluşu, partideki krizin kanıtı nitelikte.
İzmir'in ilçelerinde CHP'nin belediye başkan adayları şu şekilde:
Aliağa: Çağatay Güç
Balçova: Onur Yiğit
Bayındır: Davut Sakarsu
Bayraklı: İrfan Önal
Bergama: Tanju Çelik
Beydağ: Şakir Başaran
Bornova: Ömer Eşki
Buca: Görkem Duman
Çeşme: Lal Denizli
Çiğli: Uygar Yıldırım
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Saniye Bora Fıçı
Gaziemir: Ünal Işık
Güzelbahçe: Mustafa Günay
Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay
Karaburun: Nurşen Balcı
Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler
Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
Kınık: Sema Bodur
Kiraz: Nasuh Coşkun
Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu
Menderes: İlkay Çiçek
Menemen: Deniz Karakurt
Narlıdere: Erman Uzun
Ödemiş: Mustafa Turan
Seferihisar: İsmail Yetişkin
Selçuk: Filiz Ceritoğlu
Tire: Hayati Okuroğlu
Torbalı: Övünç Demir
Urla: Selçuk Balkan
A HABER DUYURMUŞTU
KOLTUK TARTIŞMAYA AÇILDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için PM'den yetki isteyen Özgür Özel, hem İmamoğlu destekçilerinden hem de Kılıçdaroğlu destekçilerinden gelen "ret" yanıtıyla adeta koltuğunu tartışmaya açtı. Tüm bu krizlerin içinde seçime 60 gün kala CHP Parti Meclisi'nde İzmir için hala aday belirlenemedi.
2 İSİM KRİZE YOL AÇTI
Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen mevcut belediye başkanı Tunç Soyer de hala isminin açıklanması için bekliyor. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM'in Soyer'i istediği ayyuka çıkmış durumda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın istediği Buğra Gökçe ile Özgür Özel istediği Cemil Tugay ikilisinden biri aday olarak belirlenemezse sürecin daha fazla uzamaması için ibrenin tekrar Soyer'e dönebileceği konuşuluyor.
CHP'den son kulisler! İşte A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardıkları:
ADAY BELLİ OLACAK MI?
CHP'de önce Merkez Yönetim Kurulu ardından da Parti Meclisi toplanacak. Özgür Özel başkanlığında önce MYK yapılacak. Bu toplantıda İzmir aday adayları ve ilçe aday adayları masaya gelecek. Listedeki son durum ve anket çalışmaları bunlar da görüşülecek. Burada hazırlanan liste Parti Meclisi'ne gidecek. Burada yapılacak oylama neticesinde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli olacak.
ÖZEL GÖRÜŞME! BİR ADIM ÖNDE
Mevcut belediye başkanı Tunç Soyer yeniden aday olmak istiyor. CHP'nin içinde Soyer'in yeniden olması gerektiğini savunanlar var. Ancak Tunç Soyer'in aday olması halinde daha az oy alacaklarını söyleyen partililer de vardı. Bu sebeple Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adaylığa bir adım daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Cemil Tugay'ın Özgür Özel ile bir görüşme yaptığı ifade ediliyor.
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