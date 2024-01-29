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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu! Tunç Soyer'in üstü çizildi

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu! Tunç Soyer’in üstü çizildi

CHP'de büyük krizlere yol açan İzmir adaylığı sonunda açıklandı. Emanetçi başkan Özgür Özel, Tunç soyer yerine İzmir Büyükşehir için Cemil Tugay'ı aday gösterdi. A Haber daha önce, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın olacağını duyurmuştu.

Son dakika haberi: Emanetçi başkan Özgür Özel, mevcut başkan Tunç Soyer yerine İzmir Büyükşehir için Cemil Tugay'ı aday gösterdi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı mevcut Karşıyaka Belediye Başkan Cemil Tugay oldu.

ÖZEL BAŞ BAŞA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bilindiği gibi Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, PM toplantısından önce Genel Merkez'de Özgür Özel'le baş başa görüşme yapmıştı.

Böylece CHP'nin İzmir adayında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki "savaşı" Özel kazanmış oldu.

KADIKÖY VE ÇANKAYA HALA BELİRSİZ!

Partide yapılan son toplantıda 8'i büyükşehir, 209 seçim çevresinde adayları kararlaştırıldı. Ancak Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Kadıköy ilçeleri için adayları hala açıklanmamış oluşu, partideki krizin kanıtı nitelikte.

İzmir'in ilçelerinde CHP'nin belediye başkan adayları şu şekilde:

Aliağa: Çağatay Güç

Balçova: Onur Yiğit

Bayındır: Davut Sakarsu

Bayraklı: İrfan Önal

Bergama: Tanju Çelik

Beydağ: Şakir Başaran

Bornova: Ömer Eşki

Buca: Görkem Duman

Çeşme: Lal Denizli

Çiğli: Uygar Yıldırım

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Saniye Bora Fıçı

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay

Karaburun: Nurşen Balcı

Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

Kınık: Sema Bodur

Kiraz: Nasuh Coşkun

Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu

Menderes: İlkay Çiçek

Menemen: Deniz Karakurt

Narlıdere: Erman Uzun

Ödemiş: Mustafa Turan

Seferihisar: İsmail Yetişkin

Selçuk: Filiz Ceritoğlu

Tire: Hayati Okuroğlu

Torbalı: Övünç Demir

Urla: Selçuk Balkan

A HABER DUYURMUŞTU

KOLTUK TARTIŞMAYA AÇILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için PM'den yetki isteyen Özgür Özel, hem İmamoğlu destekçilerinden hem de Kılıçdaroğlu destekçilerinden gelen "ret" yanıtıyla adeta koltuğunu tartışmaya açtı. Tüm bu krizlerin içinde seçime 60 gün kala CHP Parti Meclisi'nde İzmir için hala aday belirlenemedi.

2 İSİM KRİZE YOL AÇTI

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen mevcut belediye başkanı Tunç Soyer de hala isminin açıklanması için bekliyor. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM'in Soyer'i istediği ayyuka çıkmış durumda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın istediği Buğra Gökçe ile Özgür Özel istediği Cemil Tugay ikilisinden biri aday olarak belirlenemezse sürecin daha fazla uzamaması için ibrenin tekrar Soyer'e dönebileceği konuşuluyor.

CHP'den son kulisler! İşte A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardıkları:

ADAY BELLİ OLACAK MI?

CHP'de önce Merkez Yönetim Kurulu ardından da Parti Meclisi toplanacak. Özgür Özel başkanlığında önce MYK yapılacak. Bu toplantıda İzmir aday adayları ve ilçe aday adayları masaya gelecek. Listedeki son durum ve anket çalışmaları bunlar da görüşülecek. Burada hazırlanan liste Parti Meclisi'ne gidecek. Burada yapılacak oylama neticesinde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli olacak.

ÖZEL GÖRÜŞME! BİR ADIM ÖNDE

Mevcut belediye başkanı Tunç Soyer yeniden aday olmak istiyor. CHP'nin içinde Soyer'in yeniden olması gerektiğini savunanlar var. Ancak Tunç Soyer'in aday olması halinde daha az oy alacaklarını söyleyen partililer de vardı. Bu sebeple Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adaylığa bir adım daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Cemil Tugay'ın Özgür Özel ile bir görüşme yaptığı ifade ediliyor.

Özel görüşme! İzmir için bir adım öne geçti ÖZEL GÖRÜŞME! İZMİR İÇİN BİR ADIM ÖNE GEÇTİ
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