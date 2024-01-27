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Uzayda hangi deneyler yapılıyor? Alper Gezeravcı deneyleri sürdürüyor

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Giriş Tarihi: 27.01.2024 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
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Uzayda hangi deneyler yapılıyor? Alper Gezeravcı deneyleri sürdürüyor

Alper Gezeravcı çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilen ilk Türk astronot oldu. Gezeravcı aralarında kanserden, bağışıklık hücrelerine, alglerden, propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney gerçekleştirilecek. Detayları A Haber canlı yayınına konuk olan mikrobiyoloji ve genetik uzmanı Dr. Cihan Taştan anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yla video konferans yoluyla görüştü. Bakan Kacır, Gezeravcı'yı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti, "Bu uzay görevi Milli Teknoloji Hamlemiz için bir milat olacak" dedi.

HAVANIN OKSİJEN SEVİYESİ HESAPLANACAK

Alper Gezeravcı ile uzay başlayan bilim misyonunda Tuz Gölü'nde yetişen bitkinin tuza verdiği tepki araştırılacak. Bitkilerin, mikro yer çekimi altındaki değişimleri incelenecek. Yapay zeka desteği ile havanın oksijen seviyesi hesaplanacak. Detayları A Haber canlı yayınına konuk olan mikrobiyoloji ve genetik uzmanı Dr. Cihan Taştan anlattı.

NEFES ALMADAN ÇALIŞMA

Dr. Cihan Taştan: Alper Gezeravcı aslında 14 günlük bizim insanlık ilk bilim misyonumuzda deyim yerindeyse hiç nefes almadan çalışacak. Orada bulunduğu süre içerisinde bütün deneylerin her aşaması ve süresi planlanmış şekilde hazırlandı. Alper Gezeravcı'nın aldığı nefesten kalp atışlarına kendi kanındaki genetik analizlere kadar bir çok deneye imza atılacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinden elde edilen bitkiler ya da alglere kadar bir çok işe imza atacak. Adete nefes almadan çalışacak.

DENEYLERİN ORTAK AMACI

Oradaki astronotlar aynı zamanda bir denek. Onlardan da örnekler toplanıyor. Uluslararası bir alanda bu işlere katılanlar olacak. Biz aslında 202 yılında Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay Kurumu'nun projeleri duyurması ile birlikte çok sayıda başvurular oldu. 48 proje arasında 13 deney uzayda yapılmak için seçildi. Teknoloji, biyoloji ve diğer alanlarda çok çok önemli deneyler şu anda Alper Gezer Avcı tarafından yapılıyor. Bütün deneylerin ortak bir amacı var. Hem dünya üzerinde yeni nesil teknolojileri geliştirilmesi ve keşfedilmesi aynı zamanda uzun uzay seyahatleri için muazzam derecede hazırlık sağlayacak.

ÇIĞIR AÇACAK 13 DENEY

** UYNA DENEYİ

Uzay için yeni nesil alaşımlar araştırılıyor

** gMETAL

Katı fazdaki parçacıkların bir akışkan içindeki dinamiğine yer çekimsiz ortamın etkileri inceleniyor

** UzMan

Uzay görevleri için mikroalgal yaşam destek ünitesi geliştiriliyor

** CRISPR-GEM

Mikro yer çekiminde bitkilerde gen verimliliği inceleniyor

** PRANET

Propolisin antibakteriyal etkisi araştırılıyor

** VOKALKORD

Düşük yer çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekanslarıyla tanımlanmasını sağlayacak

** ALGALSPACE

Literatürde ilk kez kutup alglerinin uzayda kullanımına yönelik çalışma gerçekleştiriliyor.

** OKSİJEN SATURASYONU

Solunum sistemi fizyolojisi içince yapay zeka desteği ile verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin sebep olduğu rahatsızlıklar araştırılacak

** MİYOKA

Mikro yer çekiminin kurşunsuz lehimleme sürecine etkileri araştırılıyor

** EXTREMOPHYTE

Ekstrem halofit olan schrenkiella parvula'nın tuz stresine verdiği yanıtlar uzay ortamında araştırılıyor

** MATABOLOM

Uzay görevindeki astronomların metobolom/ transkriptomlarındaki değişimlerin analizi yapılıyor ve ulusal omik veri setleri oluşturuluyor

** MESSAGE

Mikro yer çekimi ile ilgili genetik bilim misyonu

** MİYELOİD

Uzay misyonuna katılan bireylerde radyasyona maruz kalmanın kanser için öncül lezyonlar olan periferik kandaki miyeloid kökenli baskılayıcı hücrelere etkisi inceleniyor

Çığır açacak! Hepsinin ortak bir amacı var ÇIĞIR AÇACAK! HEPSİNİN ORTAK BİR AMACI VAR

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Gezeravcı’nın galaksi günlüğü: Uzayda 6. deney GEZERAVCI'NIN GALAKSİ GÜNLÜĞÜ: UZAYDA 6. DENEY

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