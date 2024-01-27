Uzayda hangi deneyler yapılıyor? Alper Gezeravcı deneyleri sürdürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yla video konferans yoluyla görüştü. Bakan Kacır, Gezeravcı'yı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti, "Bu uzay görevi Milli Teknoloji Hamlemiz için bir milat olacak" dedi.

HAVANIN OKSİJEN SEVİYESİ HESAPLANACAK

Alper Gezeravcı ile uzay başlayan bilim misyonunda Tuz Gölü'nde yetişen bitkinin tuza verdiği tepki araştırılacak. Bitkilerin, mikro yer çekimi altındaki değişimleri incelenecek. Yapay zeka desteği ile havanın oksijen seviyesi hesaplanacak. Detayları A Haber canlı yayınına konuk olan mikrobiyoloji ve genetik uzmanı Dr. Cihan Taştan anlattı.