AK Parti’nin İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan’da

Yürünebilir şehir projesi en önemli şehir tasarımlarından biri olacak. Kamusal mekanlar; çocuklar, kadınlar ve tüm dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, herkesin bağımsız, rahat, güvenli ve kesintisiz olarak hareket etmesine uygun hale getirilecek.