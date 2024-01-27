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AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan'da

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2024
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AK Parti’nin İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan’da

AK Parti’nin İzmir’deki ilçe belediye başkan adayları bugün günü belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısında 30 İlçenin belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşacak.

AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları bugün belli oluyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İZMİR İLÇE ADAYLARINI AÇIKLAYACAK

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın ardından, 30 ilçenin belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaşacak.

ADAY TANITIM TOPLANTISI 13.00'DA BAŞLAYACAK

Halkapınar Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile saat 13.00'te başlayacak.

BEYANNAME 30 OCAK'TA ANKARA'DA DUYURULACAK

AK Parti'nin 30 Ocak'ta Ankara'da duyuracağı seçim beyannamesi tamamladı. Beyannamenin omurgasını dirençli şehirler oluşturacak. Dirençli şehirler için AK Parti'nin kriterleri şu şekilde sıralandı: Sağlıklı, yaşanabilir doğayla uyumlu, akıllı, sürdürülebilir, iklim dostu şehirler. Şehir yaşamını tehdit eden afet ve riskleri engellemek için kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak.

Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik adı ile hazırlanan seçim beyannamesi 8 ana başlıktan oluşuyor:

1-AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu
2-Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
3-Dirençli Şehirler
4-Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre


5-Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri
6-Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik
7-Kültür Üreten Şehirler
8- Hizmet ve Eser Belediyeciliği




DİRENÇLİ ŞEHİRLERİN İLKESİ BELİRLENDİ
AK Parti beyannamede depreme karşı dirençli şehirler kurulması konusunu ön plana çıkardı. Buna göre, sağlıklı, yaşanabilir doğayla uyumlu, akıllı, sürdürülebilir, iklim dostu şehirler inşa edilecek. Daha dirençli ve güvenli şehir alanları kurulacak. Şehir yaşamını tehdit eden afet ve riskleri engellemek için kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak.



ŞEHİRCİLİK ÖN PLANDA
Beyanname tüm topluma dokunacak proje ve vaatler içerecek. "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" başlıklı beyannamede kapsamlı belediyecilik öne çıkacak. Yerel ile merkez arasındaki uyumu artırmak için büyükşehir belediye sistemi ile uyumlu yeni bir köy kanunu hazırlanacak.

Yürünebilir şehir projesi en önemli şehir tasarımlarından biri olacak. Kamusal mekanlar; çocuklar, kadınlar ve tüm dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, herkesin bağımsız, rahat, güvenli ve kesintisiz olarak hareket etmesine uygun hale getirilecek.

YEŞİL, ÇEVRECİ, YENİLEBİLİR ŞEHİRLER
Birbirinden kopuk halde bulunan yeşil alanlar kuşaklar halinde birleştirilerek, sosyal donatılarla zenginleştirilecek ve yaşayan mekanlara dönüştürülecek. Şehirler, hareketli bir yaşamı destekleyecek şekilde konumlandırılacak, bisiklet dostu sokaklar oluşturulacak, çevreci yaşam teşvik edilecek.

Şehirlerde yeşil alanları artırmayı amaçlayan kent bostanları yapılacak, iklim değişikliği ile mücadele edilecek. Belediyeler bünyesinde, bölgelerin iklimine, toprak yapısına uygun tarım yapılacak. Yeşil dönüşüm hareketi başlatılacak. Yenilenebilir enerji teşviki verilecek.



ŞEHİRLERİN İHTİYACINA ÇÖZÜM ÜRETİLECEK
Eser ve hizmet siyaseti bölümü beyannamede en sonda yer aldı. Şehirlerin ihtiyaçlarına göre çözümler üretilip, vatandaşa sunulacak.

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