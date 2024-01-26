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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli açıklamalarda bulunuyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli açıklamalarda bulunuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

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