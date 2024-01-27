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Firari müteahhit İstanbul'da yakalandı! Hisami Apartmanı 6 Şubat depreminde çökmüştü

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Giriş Tarihi: 27.01.2024 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
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Firari müteahhit İstanbul’da yakalandı! Hisami Apartmanı 6 Şubat depreminde çökmüştü

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde denetim yapan polis, 6 Şubat depreminde çöken Diyarbakır'daki Hisami Apartmanı'nın müteahhiti N.Ö.(62) 'yü gözaltına aldı. Göçük altında kalan 100 kişinin ölümüyle ilgili aranan N.Ö. "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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