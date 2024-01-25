Cumhur'un İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un kentsel dönüşüm ekibi sağlam! "Afetlere Dirençli İstanbul" başlığı Prof. Dr. Naci Görür'ün raporu doğrultusunda hazırlandı
AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısıyla projelerini tek tek açıkladı. Kurum'un sunumunda yer alan 'Afetlere Dirençli İstanbul' başlığının, Prof. Dr. Naci Görür'ün deprem raporu doğrultusunda hazırlandığı öğrenildi.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projelerini açıkladı. "İstanbul Vizyonu" ihmal edilmiş bu şehrin kötü gidişatını sonlandıracak duruştur." ifadelerini kullanan Kurum, İstanbul vizyonunun en çok halkın vizyonu olduğunu vurguladı.
Depremin bir milli güvenlik sorunu olduğunun altını çizen Kurum, "İstanbul'da tek riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.
İstanbul'u ilçe ilçe gezen ve kentsel dönüşüm için kararlı olduklarını söyleyen Kurum, çalışmalara ise alanında uzman kişilerle başladı. Kurum'un projelerini anlattığı sırada dinleyiciler arasında Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün de yer alması dikkati çekti.
GÖRÜR'DEN AYRINTILI RAPOR
"Afetlere Dirençli İstanbul" başlığı Prof. Dr. Naci Görür'ün ayrıntılı deprem raporu doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.
Murat Kurum ve Naci Görür geçtiğimiz aylarda bir araya gelmiş, deprem hazırlığını konuşmuştu. Sonrasında yapılan çalışmalarla da afet yönetimi başlığına Görür'ün raporu ve çalışmaları temel alındı.
"DEPREM ÖNEMLİ BİR KONU, İŞTE NACİ GÖRÜR DE ARAMIZDA"
Kentsel dönüşüm projelerinden bahseden Murat Kurum, "Deprem milli güvenlik sorunudur." dedi. Asrın felaketinden sonra hızla başlanılan konut inşaatlarına değinen Kurum, görevi aldıklarında İstanbul'un kaybettiği yılları telafi edeceklerini söyledi.
Salonda bulunan Naci Görür'e atıfta bulunan Kurum, "15 gündür sahadayım, vatandaşlar bana depremde ne yapacağını soruyor. Bu önemli bir konu. İşte Naci Görür de aramızda." dedi.
Kurum'un devam eden açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı;
"15 gündür sahadayız. Her gittiğim yerde insanımız bana depreme hazırlık noktasında ne yapacağımızı, kentsel dönüşümü soruyorlar. Biz de hep söylediğimiz gibi; deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur diyoruz. Evet, İstanbulluların gündemi depremdir, dönüşümdür. Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza; afetlere bir İstanbul vadediyoruz. Bizim şu an 39 ilçemizde toplam 7,5 milyon evimiz ve iş yerimiz var. Bunun 1,5 milyonu maalesef risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor."
KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMAN İSİMLERLE BAŞLAYACAK
İstanbul'da kentsel dönüşüm süreci alanında uzman isimlerle başlayacak. Daha önce Naci Görür ile görüşen Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık sürecini konuşmuştu.
Görür'ün bugün Murat Kurum'un projelerini duyurduğu salonda yer alması da bu dönüşümün hep birlikte ve alanında uzman isimlerle gerçekleştirileceğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.
"MÜCADELEMİZİ BİLİMİN IŞIĞINDA HEP BİRLİKTE VERMELİYİZ"
Geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul'da Naci Görür ile bir araya gelen Murat Kurum, görüşmenin detaylarını, "Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm süreci, terörle mücadele kadar önemli! Mücadelemizi bilimin ışığında hep birlikte vermeliyiz. Bu alanda değerli çalışmaları bulunan, daha önce Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nde de birlikte çalıştığımız Prof. Dr. Naci Görür Hocamız ile buluştuk. Başta İstanbul depremi olmak üzere ülkemizin afetlere karşı mücadelesine ilişkin kıymetli görüşlerini dinledik." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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