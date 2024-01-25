Cumhur'un İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un kentsel dönüşüm ekibi sağlam! "Afetlere Dirençli İstanbul" başlığı Prof. Dr. Naci Görür'ün raporu doğrultusunda hazırlandı

Kurum'un devam eden açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı;

"15 gündür sahadayız. Her gittiğim yerde insanımız bana depreme hazırlık noktasında ne yapacağımızı, kentsel dönüşümü soruyorlar. Biz de hep söylediğimiz gibi; deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur diyoruz. Evet, İstanbulluların gündemi depremdir, dönüşümdür. Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza; afetlere bir İstanbul vadediyoruz. Bizim şu an 39 ilçemizde toplam 7,5 milyon evimiz ve iş yerimiz var. Bunun 1,5 milyonu maalesef risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor."