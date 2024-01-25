Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum projelerini açıkladı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul projelerini açıkladı. Murat Kurum, İstanbulluların sorunlarını çözecek 'Siztem İstanbul'un 10 hedefini duyurdu. İstanbul'da iki yakaya iki tünel yapılacağını belirten Kurum, Silivri'ye metrobüs geleceğini, Esenler ve Harem otogarlarının taşınacağını, İSPARK'ta yüzde 25 indirim yapılacağını ve taksi sorununun da çözüleceğini söyledi. İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlanacağını belirten Murat Kurum, gençlere de yüzde 40 oranında indirim yapılacağını söyledi. Kurum ayrıca ilk defa evlenen vatandaşlara 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacağını duyurdu. Murat Kurum'un projelerini A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum İstanbul'da sorunları çözecek projelerini açıkladı. Kurum açıklamasında, "İstanbul Vizyonu en çok da halkın vizyonudur. Burası İstanbul, şehirlerden bir şehir, mekanlardan bir mekan değildir. Dünyada bir benzeri daha yok. İki denizi, iki kıtayı medeniyetleri buluşturan bir şehirdir. 571 yıl boyunca hakikati, cesareti, kıtalara yayan erdemli bir şehirdir." dedi.
2 YAKAYA 2 TÜNEL
İstanbul'da ulaşım sürelerini 64 dakikadan 39 dakika düşüreceğini söyleyen Murat Kurum, "Temel önceliğimiz İstanbul'a iyi hizmet vermektir. İstanbul'un iki yakasına 2 büyük tünel projesi yapacağız. Harem ve Esenler otogarı taşınacak. 6 yeni lojistik merkez yapacağız. Her yıl 100 yeni metrobüs ve 250 otobüs filolara katılacak. Silivri'ye metrobüs gidecek. Kısa sürede hayata geçecek." dedi.
TAKSİ VE İSPARK PROJESİ
İstanbul'a 250 bin araçlık otopark yapılacağının müjdesini veren Kurum, "İSPARK liyakatsiz ellerde zarar ediyor ama biz onu da ayağa kaldıracağız. İSPARK tarifelerinde yüzde 25 indirim yapacağız. 15 dakikalık ücretsiz zaman dilimi 30 dakikaya çıkacak. Taksi sorunu çözülecek. Merkezi Taksi Sistemi kurulacak. İhtiyaca göre taksi sayısı artacak." dedi. Murat Kurum'un projelerini A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
İSTANBUL ULAŞIMDA NEFES ALACAK
Ulaşım Mühendisi Mustafa Ilıcalı: Çok güzel bir sunuma ve konuşmaya imza attı. Önemli bir emek var önceden bir hazırlık yapılmış. İstanbul'un sorunları iyice incelenmiş ve buna yönelik olarak çözüm önerileri mantıklı ve bilime dayalı olarak ortaya konmuş. İstanbul'un trafikteki süresi 64 dakika eğer ki merkezi idarenin yapmış olduğu dev projeler olmasa 2 saatten fazla olur bu süre. 5 yıllık ve 10 yıllık planlar ile bunu yarı yarıya düşürmeyi hedefliyor. Bugünden itibaren 5 ve 10 yıl içerisinde raylı sistemler bin KM'ye geçecek. Yeni tünel projeleri var, yol düzenlemeleri var. Önemli bir hazırlık içerisinde. Burada önemli olan trafik sorununu katlanabilir hale getirmektir. 64 dakikayı yarıya düşürdüğünüz zaman bu gerçekten katlanabilir bir durum olur.
DAHA AZ ZAMAN KAYBI VE YAKIT KULLANIMI
Bisiklet yoluna kadar her konuda düzenlemeler planlanmış. İnsanların araçlarını park edip toplu ulaşıma geçebileceği park alanları ve onların ücretleriyle ilgili çalışmalar yapılmış. Bir hoca olarak yapılan çalışmaların uygulanabilir olduğunu Ulaşım çok önemli. Çekirdek bölgelerde yani merkezi lokasyonlarda 2 saate çıkıyor. Projelerin bir an önce başlaması önemli. Yapılacak yeni yol ve kavşak düzenlemeleri ile bunun daha rahatlayacağını göreceğiz. Şehir Murat Kurum v e Cumhur İttifakı tarafından yönetilirse bunun olumlu sonuçlarını göreceğiz. Daha az hava kirliliği daha az zaman kaybı ile daha az yakıt kaybı ile güvenli ve konforlu ulaşımlarını sürdürecekler.
RAYLI SİSTEMLER İLE HIZLI ULAŞIM
Raylı sistemlerdeki ve deniz yolu ile atılacak adımlar çok önemli. Burada karayolunun payı azaltıp raylı sistemleri arttırmak çok önemli. Burada trafik hızı da yükselmiş oluyor. İşletme maliyetleri azalacak. Hava kirliliği bununla beraber azalacak. Burada karayolu ve demiryolunun yarı yarıya olması önemli. Trafiğin kilit olduğu noktalarda çok ciddi bir talep var. Mahmutbey düğümü çözülecek. Bir kavşak projesi çalışıldığı görülüyor.
18 AY TESLİM SÜRESİ
İTO Gayrimenkul Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan: İstanbul'da 1,5 milyon riskli yapı var ve bunlardan 600 bin konutun dönüşmesi gerekiyor. Afetlere dirençli bir İstanbul vaat ediliyor. İstanbul'un buna gerçekten çok ihtiyacı var. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'un yaşanılabilir olması gerekiyor. Yata mimarinin altı çizidi. 650 bin konut inşası planlanıyor ve nüfus yoğunluğunu arttırmadan bu yapılacak. Üretilecek konutların yenilebilir enerji sistemleri ile inşa edileceğini düşünüyorum. Çok önemli bir adım olacaktır. Yarısı Bizden kampanyası için 18 ay teslim süresi verildi.
SOSYAL KONUTLAR YOLU AÇACAK
Kentsel dönüşümde en önemli sorun evinden çıkan vatandaşların nereye gideceği sorunudur. 100 bin sosyal konutun yapılıyor olması ve bununda kentsel dönüşüme eve girecek vatandaşlara uygun kiradan verilecek olması çok ciddi ve önemli bir projedir. Böylesine sosyal konutlarla stokumuzu arttırırsak kentsel dönüşüme evi girecek vatandaşlar çok daha iştahlı olacaktır. Kreş ve kütüphane gibi alanların afetlerden sonra insanların yaşamlarını sürdüreceği bir yaşan alanına dönüşeceği proje çok önemli.
KENTSEL DÖNÜŞÜM OLMAZSA OLMAZ
Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim: İstanbul'un sorunları arasında ilk sıralarda trafik ve olası bir deprem yer alıyor. Deprem noktasında kentsel dönüşüm İstanbul için çok önemli. Aslında bunu hem İstanbul için hem Marmara bölgesi için incelemek ve açmak gerekir. Bölgedeki tüm iller aslında risk altındadır. İstanbul bunun merkezinde duruyor. İstanbul aynı zaman bir finans merkezi aynı zamanda nüfusun yoğun olduğu özel bir şehir. Murat Kurum'un açıkladığı projeler doğru yerde doğru zamanda ve doğru açıklanmış projelerdir. Kentsel dönüşü İstanbul için olmazsa olmazdır.
HER İLÇESİ AYNI RİSKTE DEĞİL
Gerek yatay mimari gerekse açıklanmış olan projelerde 2 tane ana başlık var. Yarısı Bizden projesi; İstanbul'un her ilçesi jeolojik açıdan aynı risk altında değil. Denize yakın olan ilçeler ayrı bir risk taşıyor. Fakat yapı stoku incelendiği zaman durumun daha farklı olduğunu görüyoruz. Kadıköy hemen hemen yüzde 50 dönüşüm içinde ama Sultanbeyli'ye bakıldığı zaman orayı bir merkez olarak sayabiliriz.
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