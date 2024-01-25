Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum projelerini açıkladı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

İSTANBUL ULAŞIMDA NEFES ALACAK

Ulaşım Mühendisi Mustafa Ilıcalı: Çok güzel bir sunuma ve konuşmaya imza attı. Önemli bir emek var önceden bir hazırlık yapılmış. İstanbul'un sorunları iyice incelenmiş ve buna yönelik olarak çözüm önerileri mantıklı ve bilime dayalı olarak ortaya konmuş. İstanbul'un trafikteki süresi 64 dakika eğer ki merkezi idarenin yapmış olduğu dev projeler olmasa 2 saatten fazla olur bu süre. 5 yıllık ve 10 yıllık planlar ile bunu yarı yarıya düşürmeyi hedefliyor. Bugünden itibaren 5 ve 10 yıl içerisinde raylı sistemler bin KM'ye geçecek. Yeni tünel projeleri var, yol düzenlemeleri var. Önemli bir hazırlık içerisinde. Burada önemli olan trafik sorununu katlanabilir hale getirmektir. 64 dakikayı yarıya düşürdüğünüz zaman bu gerçekten katlanabilir bir durum olur.