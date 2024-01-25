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Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
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Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi! Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefon görüşmesinde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, ikili ilişkiler ve küresel meseleler ele alındı.

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