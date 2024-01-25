Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor!
Son dakika haberi! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında İstanbul'a ilişkin plan ve projelerini açıklıyor.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında İstanbul'a ilişkin projelerini açıklıyor.
Kurum'un açıklamalarından derlenenler:
Bugün bu salonda varlıklarıyla bizi güçlendiren İstanbul sevdalılarına, bizi bir evlat gibi kardeş gibi bağrına basanlara, 'İstanbul hepimizin' diyerek destek veren tüm arkadaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Umutsuzluğu değil umudu konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul' zamanı diyeceğiz. Bugün hep birlikteyiz. Sanatçılarımızla, sporcularımızla, engelli kardeşlerimiz, gençlerimizle beraberiz. Bugün bu salondaki herkesle ellerimizi İstanbul için birleştirdik. İstanbul vizyonu ihmal edilmiş, bu şehrin kötü gidişatını durduracak sonuçtur. İstanbul Vizyonu en çok da halkın vizyonudur.
Burası İstanbul, şehirlerden bir şehir, mekanlardan bir mekan değildir. Dünyada bir benzeri daha yok. İki denizi, iki kıtayı medeniyetleri buluşturan bir şehirdir. 571 yıl boyunca hakikati, cesareti, kıtalara yayan erdemli bir şehirdir.
Bizim hareket noktamız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbulluların sonuna kadar hak ettiği eser hizmet belediyeciliğidir, AK Parti belediyeciliğidir. İstanbul'un 94'te başlayan bu parlak ilerleyişi 2019'da maalesef fetret devrine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul, bir problemler yumağı haline geldi. Bu şehrin insanlarını yoran büyük bir kaos ve karmaşa hakimdir. Ama İstanbul çaresiz değildir. Güzel şehrimizin tüm sorunlarını bütüncül bakış açısıyla değerlendiren yep yeni bir yönetim anlayışını sizlere sunuyoruz. Bu yönetim anlayışın adı 'Sistem İstanbul'. Bu sistemin merkezinde sizler varsınız.
Maalesef İstanbul son 5 yılda bu güzel ahengi kaybetmiştir. İstisnasız her projemizde İstanbullulara çilesiz bir sosyal ortam sunacağız. Yine bahanesiz, kibirsiz bir idari yaklaşım belirleyeceğiz. Tüm ekimizle birlikte yeniden eşsiz, yeniden benzersiz bir İstanbul için çalışacağız.
SİZTEM İSTANBUL'UN 10 HEDEFİ
İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor. Hepimiz trafikte zaman enerji kaybediyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz.
İstanbul'da 2019'da %47 olan trafik yoğunluğu bugün +64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran %90'ları aşıyor.
Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler.
Örnekleri daha da çoğaltabiliriz ama biz bunları İstanbullu kardeşlerimizin vicdanlarına havale ediyoruz, biz çözüme odaklanıyoruz. 5 ve 10 yıllık 2 ayrı ulaşım planlaması yaptık.
Daha önceliğimiz İstanbullulara daha iyi hizmet vermek, zaman kazandırmak, trafik çilesine mahkum etmemek.
Raylı sistem payını 2029'da %37'ye çıkaracağız. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. Trafik çilesi, 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacaktır. Raylı hatlarımızı 650 km'ye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu bin 4 km'ye ulaştıracağız.
Yenikapı-İncili-Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız. Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız. Sabiha Gökçen-Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız.
İSTANBUL'A İKİ YENİ TÜNEL
İstanbul'da iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz. İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceğiz. İlk olarak Çayırbaşı, Ayazağı, Levazım ve Dolmabahçe olmak üzere tünel projemizi yapacağız. 25,7 km uzaklığında olacak.
D-100 karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacak Bayrampaşa- Büyükçekmece 50,9 km'lik tünel yapacağız. Sahil yoluna alternatif Harem Çekmeköy'e 23,8 km'lik tünel daha yapacağız. Göztepe-Çayırova arasına 30 km'lik yan yol.
ESENLER VE HAREM OTOGARLARI TAŞINACAK
Esenler ve Harem otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu iki projeyle kent içinde bulunan yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız. Filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs kazandıracağız.
SİLİVRİ'YE METROBÜS MÜJDESİ
Müjdelerimizi veriyoruz. Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un şehrimizin her yerinde aynı hizmetlerini götürmek ve şehir merkezindeki yoğunluğu çeperlere taşımaktır. D100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatacağız.
5 yılda 250 bin araçlık otopark yapılacak. Bu otoparklarımız aynı zamanda deprem esnasında toplanma vazifesi görecek. İSPARK bugün baktığınız liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ediyor. Aracını evinin önüne park eden insanlardan aldığı paraya rağmen zarar ediyor. Buradan söz veriyoruz, biz bu zararı ortadan kaldıracağız. İSPARK'ta uygulanan tarifelerde %25 indirim yapacağız. İlk yarım saatte ücretsiz olacak.
Taksi sorununu tamamen çözeceğiz ve öncelikle doğrudan sistem kurarak. Tüm sistemleri merkezi taksi çatısı altında birleştireceğiz. Burada yapılması gereken düzenlemelerle bu çalışmaları yaparak, taksi sayısında eksiklikler varsa ihaleler yaparak şehrimizdeki taksi sayısını artıracağız. Etkili denetim, eğitim, ceza, ödül uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Orada vatandaşlarımızın arzuladığı hizmetleri bir an önce İstanbullularımıza kazandıracağız.
Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. İş saatlerinde verilecek sık seferlerle hizmeti artıracağız. Deniz ulaşımında 3 tane yeni hat ekliyoruz. Görevi devraldığımızda İstanbul'da bisikleti cazip ulaşım aracı haline getireceğiz. Biz herkesin kapısında bir bisiklet olsun istiyoruz. İstanbul'u bisiklet şehri yapmak istiyoruz sağlıklı bir nesil için. Scooter park alanları da yapacağız. Yapacağımız elektrikli sarj yerleriyle birlikte TOGG'umuzun ve diğer elektiikli araçların sarj edilmesini sağlayacağız. Paylaşımlı bisikleti de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bisiklet yolu uzunluğunu 2029'da 2 katına, 2034'te bin 500 km bisiklet yolumuz olsun istiyoruz.
"DEPREM SEFERBERLİĞİ İLAN EDİYORUZ"
Deprem terörle mücadele kadar önemlidir. İstanbulluların gündemi depremdir, deprem dönüşümüdür. Sizlere afete dirençli bir İstanbul teklif ediyoruz. 600 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul'u 5 yılda hazırlayacağız denmişti. Ne vaat verdiler 5 yılda 100 bin konut değiştireceğiz hedefi konulmuştu. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum budur. Söz verdiğinin %5'ini bile yapamamaktadır. Büyükşehir bizim ilçe belediyemizin başarısının yarısına bile ulaşamaz. Böyle giderlerse İstanbul'da dönüşümü 100 yılda yapamazlar.
KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL 100 BİN KONUT
İstanbullulara söz, tek riskli yapı kalmayıncaya kadar koşturacağız, alın teri dökeceğiz. Bunun için de ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlesini başlatacağız. 5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edeceğiz. Yeni güvenli, huzurlu binalarımızın 300 binini bilinçli bir şekilde durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız. Biz öldürülen, yavaşlatılan KİPTAŞ'ımızla 300 bin konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'da hemen başvuruları alacağız. 700 bin lira hibe desteği 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira da taşıma desteği vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı planlayacağız. Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağız. Şu anki İBB yönetiminde dahil bizim yaptığımız bu çalışma ve vizyon yoktur.
Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece kira artışlarını durduracak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız.
Olası depremlere karşı afet olduğunda hangi adımları atmamız gerektiğini bileceğiz. İstanbul'un her sokağının her binasının görebileceği İstanbul'un dijital ikizini hayata geçireceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarını afete hazır hale getireceğiz.
'2 YENİ ACİL DURUM HASTANESİ YAPACAĞIZ'
Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek. Atatürk Havalimanına afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbulumuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbulumuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız.
İstanbullulara söz veriyoruz, tüm ekibimizle gece gündüz demeden gayret edeceğiz.
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