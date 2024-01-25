Son dakika | İBB Başkan adayı Kurum'dan gençlere, yaşlılara ve ailelere mega projeler! Anne kartı uygulaması ile emekliye 2500 TL müjdesi
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul için hazırladığı mega projeleri bugün milyonlara anlattı. 7'den 70'e herkesi kapsayan bu özel projeler, vatandaşlara nefes aldıracak. Kurum'un günlerdir İstanbul'u karış karış gezerek halkın istekleri doğrultusunda hazırladığı projeler megakentin 5 yıl süren "fetret dönemini" bitirecek. Annelere verilen "anne kartı" uygulamasının kapsamını değiştirmeyi vaad eden Kurum "Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek." dedi. Ayrıca toplu ulaşımda da indirim müjdesini veren Kurum "Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak." dedi. İBB Başkan adayı ayrıca emeklilere de önemli bir müjdeyi duyurarak "İhtiyaç sahibi emekliler için her ay İstanbul kartlarına 2.500 TL destek ödemesi yapılacak." dedi.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, günlerdir merakla beklenen projelerini bugün açıkladı. Milyonları kapsayıcı AK Parti'nin ruhunun gereğini tam olarak yansıtan bu mega projeler, şehre ve sakinlerine nefes olacak.
İstanbul'u günlerdir sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe gezen Kurum halk ile buluşmalarında kendisinden beklenen tüm istekleri kapsayan projeleriyle şehrin üstünü kaplayan "ölü toprağını" atmış olacak. İşte Kurum'un İstanbul için özel olarak hazırladığı projelerin birkaçı:
GENÇLERİN İSTANBUL'U
-Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak.
-İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere %50'ye kadar indirim sağlanacak.
-Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere otobüs biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
-İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.
ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞAL GAZ DESTEĞİ
-Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.
ÖĞRENCİLERE 10 BİN TL BURS
-Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.
GENÇ GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL HİBE
-"İlk İşim" kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.
100 BİN KİŞİYE TAM DONANIMLI OFİS
-'İlk Ofisin Bizden' uygulaması ile 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.
-İlk iş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, "ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum." diyen gençlerimize iş imkânı sağlanacak.
KADINLARIN VE AİLELERİN İSTANBUL'U
-Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle kadınlarımız ve aileler için;
7/24 NÖBETÇİ KREŞLER AÇILACAK
-Her mahalleye kreş hizmeti götürülecek; gece emekçileri ve acil durumlar için 7/24 nöbetçi kreş uygulaması başlatılacak.
0-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM
-Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.
GİRİŞİMCİ KADINLARA 100 BİN TL HİBE
-İstanbullu kadınlar artık işinin sahibi olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe verilecek.
İLKOKUL ÇOCUKLARINA BESLENME DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ ULAŞIM
-İlkokul çağındaki çocuklar için okullara beslenme desteği verilecek. İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak.
OKULLARA GÜVENLİK VE TEMİZLİK DESTEĞİ
-Tüm okullara güvenlik ve temizlik desteği verilecek. Her okulda çok iyi eğitimden geçirilmiş ve çocuk psikolojisini bilen ve yönetebilen güvenlik görevlileri olacak.
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