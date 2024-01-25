Son dakika | İBB Başkan adayı Kurum’dan gençlere, yaşlılara ve ailelere mega projeler! Anne kartı uygulaması ile emekliye 2500 TL müjdesi

ÖĞRENCİLERE 10 BİN TL BURS

-Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL HİBE

-"İlk İşim" kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.