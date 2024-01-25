İstanbul'da fetret devri nasıl başladı! İBB Başkan adayı Kurum işte böyle açıkladı:Ne vaat ettilerse yüzde 5'ini bile yapamadılar
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, deprem ve konut projelerini açıkladı. Mevcut yönetimin söz verilen konut sayısının yüzde 5’ini bile yapmadığını belirten Kurum, “Sizlere afete dirençli bir İstanbul teklif ediyoruz. 600 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerekiyor. 5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edeceğiz. 300 binini bilinçli bir şekilde durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız. Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağız” dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul projelerini açıklıyor. Deprem projeleri hakkında detaylı bilgiler paylaşan Kurum şöyle konuştu: Deprem terörle mücadele kadar önemlidir. İstanbulluların gündemi depremdir. Deprem dönüşümüdür.
"NE VAAT VERDİLER, YÜZDE 5'İNİ BİLE YAPMADILAR"
Sizlere afete dirençli bir İstanbul teklif ediyoruz. 600 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul'u 5 yılda hazırlayacağız denmişti. Ne vaat verdiler 5 yılda 100 bin konut değiştireceğiz hedefi konulmuştu. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum budur. Söz verdiğinin %5'ini bile yapamamaktadır. Büyükşehir bizim ilçe belediyemizin başarısının yarısına bile ulaşamaz. Böyle giderlerse İstanbul'da dönüşümü 100 yılda yapamazlar.
"5 YILDA 650 BİN YATAY MİMARİ EKSENLİ KONUT İNŞA EDECEĞİZ"
İstanbullulara söz, tek riskli yapı kalmayıncaya kadar koşturacağız, alın teri dökeceğiz. Bunun için de ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlesini başlatacağız. 5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edeceğiz.
"KİPTAŞ ELİYLE YAPACAĞIZ"
Yeni güvenli, huzurlu binalarımızın 300 binini bilinçli bir şekilde durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız. Biz öldürülen, yavaşlatılan KİPTAŞ'ımızla 300 bin konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'da hemen başvuruları alacağız. 700 bin lira hibe desteği 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira da taşıma desteği vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı planlayacağız. Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağız. Şu anki İstanbul BB yönetiminde dahil bizim yaptığımız bu çalışma ve vizyon yoktur.
"100 BİN KONUT YAPIP, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE UYGUN FİYATA KİRALAYACAĞIZ"
Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece kira artışlarını durduracak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız.
"39 İLÇEMİZDEKİ TOPLANMA ALANLARINI AFETE HAZIR HALE GETİRECEĞİZ"
Olası depremlere karşı afet olduğunda hangi adımları atmamız gerektiğini bileceğiz. İstanbul'un her sokağının her binasının görebileceği İstanbul'un dijital ikizini hayata geçireceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarını afete hazır hale getireceğiz.
"ATATÜRK HAVALİMANI'NA AFET YÖNETİM MERKEZİ KURUYORUZ"
Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek. Atatürk Havalimanına afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbulumuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbulumuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız.
Olası depremlere karşı afet olduğunda hangi adımları atmamız gerektiğini bileceğiz. İstanbul'un her sokağının her binasının görebileceği İstanbul'un dijital ikizini hayata geçireceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarını afete hazır hale getireceğiz.
Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek. Atatürk Havalimanına afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbul'umuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbul'umuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız."
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