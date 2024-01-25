A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ı darp edenlere dava açıldı: Hesap verecekler!

BAŞÖRTÜLÜ KADINA HAKARETE KARŞI ÇIKINCA DARP EDİLDİ

İddianameye göre Vural, belediye çalışanlarının olduğu grubun içerisindeki Hasan Şakir Akkuş ile başörtülü yaşlı bir kadının tartışmaya başladığını, kadına hakaret edildiğini gördü.

A Haber muhabiri Vural, eski Büyükçekmece Belediye görevlisi Hasan Şakir Akkuş'u, yaşlı kadına hakaret etmemesi gerektiği yönünde uyardı. Bunun üzerine grubun içerisinde bulunan şüpheliler Emre Özer, Yunus Emre Çelik ve Serhat Akgün, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Vural'ı darp etti.