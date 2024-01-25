A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ı darp edenlere dava açıldı: Hesap verecekler!
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonundaki gelişmeleri anlatırken darp edilen A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a saldıran şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Vural’a saldıran 3 tutuklu şüphelinin 2 yıl 2 aydan 11 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunu aktardığı sırada A haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı darp eden şüphelilerle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılık, A Haber muhabiri Vural'ı yumruklayan tutuklu şüpheliler Emre Özer, Serhat Akgün, ve Yunus Emre Çelik hakkında, "basit yaralama", "mala zarar verme", "hukuka aykırı olarak basın yayın organlarının yayınlarını engellemek", "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçlarından 2 yıl 2 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
NASIL BAŞLADI?
Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede A haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak, "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede olayın A Haber kanalında çalışan Ahmet Nazif Vural'ın Büyükçekmece Adliye Binası önünde kamera ile çekim yaptıkları esnada yaşandığı kaydedildi.
BAŞÖRTÜLÜ KADINA HAKARETE KARŞI ÇIKINCA DARP EDİLDİ
İddianameye göre Vural, belediye çalışanlarının olduğu grubun içerisindeki Hasan Şakir Akkuş ile başörtülü yaşlı bir kadının tartışmaya başladığını, kadına hakaret edildiğini gördü.
A Haber muhabiri Vural, eski Büyükçekmece Belediye görevlisi Hasan Şakir Akkuş'u, yaşlı kadına hakaret etmemesi gerektiği yönünde uyardı. Bunun üzerine grubun içerisinde bulunan şüpheliler Emre Özer, Yunus Emre Çelik ve Serhat Akgün, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Vural'ı darp etti.
KAMERAMANI DA DÜŞÜRDÜLER
Vural'ın darp esnasında kulaklığı ve gözlüğü zarar gördü. Aynı anda A Haber kameramanı Hüseyin Koçak'ın kamera ile görüntü almasını da engelleyerek, itekleyip yere düşürdü. Düşme sonucunda kamera zarar gördü.
ÇALIŞMA VE HABERLEŞME HÜRRİYETLERİ ENGELLENDİ
Savcılık hazırladığı iddianamede, basın mensubu olan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak'ın çalışma ve haberleşme hürriyetlerinin engellendiğine dikkat çekti. İki basın mensubunun darp edildiğini vurgulayan savcılık, şüphelilerin basın mensuplarını darp ettiklerini, ayrıca mala zarar verme suçunu işlediklerinin adli tıp raporu, teşhis ve görüntü inceleme tutanaklarından anlaşıldığını vurguladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faiz oranları Merkez Bankası kararıyla yeniden şekillendi! Elinde TL'si olan hemen baksın! 32 günlük banka banka getiri tablosu
- İbrahim Tatlıses "Herkesten dua istiyorum" diyerek paylaştı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden biri...
- Emeklilere 2.500 TL destek başvurusu ne zaman, şartları neler?
- Öğrencilere 10 bin TL burs başvuruları başladı mı?
- Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış! "Nasıl fark edemedik"
- KİPTAŞ 300 bin konut nedir? 700 Bin TL ilk yıl vade farksız kredi desteği müjdesi! 300 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?
- İlave Tediye 1. taksit miktarları 2024 | 4D'li Taşeron Kamu işçisine zamlı zamlı tediye ödemesi ne zaman, hangi tarihte? 700 bin işçiye 13 günlük ödeme takvimi
- Barış Manço'nun ailesine mahkemeden kötü haber! Yargıtay'dan karar geldi! Alacakları tazminat...
- Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'ydı! Son haliyle gündem oldu! "Yıllar acımamış"
- Bedelli askerlik yerleri, il, kışla, teslim tarihi sorgulama ekranı | MSB 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? T.C. kimlik no ile sorgula öğren!
- Müge Anlı son bölüm izle! 25 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle!
- Zemheri başladı mı, ne zaman başlayacak? Zemheri ne demek, hangi tarihte başlayıp, biter? İşte 2024 Zemheri tarihleri...