A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a saldıran şüpheliler tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturması yürütülen rüşvet operasyonunda Büyükçekmece Belediyesi'nde iddialar ile ilgili aralarında bir başkan yardımcısı ve İmar Müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.