A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldıran şüpheliler tutuklandı
Dün Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası bina önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek için slogan attı. Bu esnada olay yerinde yaşananları aktaran A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı. Görüntülerde bir şahsın yerdeki muhabirimiz Vural'ın yüzüne tekme attığı görülürken olay sonrası saldırganlar gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından 3 şahıs da tutuklandı. İşte detaylar...
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturması yürütülen rüşvet operasyonunda Büyükçekmece Belediyesi'nde iddialar ile ilgili aralarında bir başkan yardımcısı ve İmar Müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
OPERASYONU PROTESTO ETTİLER
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü odalarında arama yapılmak için polis eşliğinde Belediye Başkanlığı'na getirildi. Bu sırada belediye önünde toplanan kalabalık, gözaltına alınanlara destek verdi.
Arama işlemlerinin ardından zanlılar tekrar emniyete götürülmek için belediye binasından çıkartıldı. Belediye önündeki kalabalık da bu sırada slogan atarak operasyonu protesto etti.
Zanlıların arabaya bindirildiği sırada bir grup, yaşananları kaydeden gazetecilere saldırdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar, gazeteciyi yerde darp etti.
YUMRUKLANDI VE YÜZÜNE TEKME ATILDI
Bir şahıs A Haber muhabirini yumrukladı. Ardından yere düşen muhabir Vural'a yerde tekmelerle saldırıldı. Darp edilen muhabir, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu. Öfkeli kalabalık araya giren diğer basın mensupları ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yapılan araştırmalarda 3 şüpheli şahsın tespit edildi.
Tespit edilen şüpheli şahıslar Emre Özer, Serhat Akgün ve Yunus Emre Çelik gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA
Gözaltı sonrası emniyette işlemleri tamamlanan Emre Özer, Serhat Akgün ve Yunus Emre Çelik sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Sevk edilen 3 kişi de tutuklandı.
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