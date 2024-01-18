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A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırı! Tepkiler peş peşe geldi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a saldırı! Tepkiler peş peşe geldi

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek verdi. Olay yerinde yaşananları takip eden A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı. Yaşanan alçak saldırıdan sonra tepkiler peş peşe geldi. AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, “Haber yapmaktan başka hiçbir amaç taşımayan gazetecilere yönelik saldırıları kınıyorum.” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gazetecilere saldırdı. Zanlılar A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı tekmeleyip yumrukladı. O anlar kameralara yansıdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı A Haber muhabirini darp eden 3 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

YERDE TEKMELEDİLER

Belediye önündeki kalabalık slogan atarak operasyonu protesto etti. Zanlıların arabaya bindirildiği sırada bir grup yaşananları kaydeden gazetecilere saldırdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar yerde tekmeledi.

Yaşanan alçak saldırıdan sonra tepkiler peş peşe geldi. AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, "Haber yapmaktan başka hiçbir amaç taşımayan gazetecilere yönelik saldırıları kınıyorum." derken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

İşte çirkin saldırıya gelen tepkiler:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediye Başkanlığında çalışan görevlilere yönelik yürütülen bir adli soruşturma kapsamında gözaltı işlemi yapılmış, bu esnada habercilik görevini yapan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameramanı Hüseyin KOÇAK saldırıya uğramıştır. Saldırıya uğrayan basın mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olay sebebiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılarak tespit edilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle devam etmektedir.

İletişim Platformu Derneği: A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor, muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural ile Turkuvaz Medya'ya ve A Haber'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

GEÇMİŞ OLSUN

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum: Görev başındayken saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haber yapmaktan başka hiçbir amaç taşımayan gazetecilere yönelik saldırıları kınıyorum.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI YAPILAN İĞRENÇ EYLEM

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir. Yaşanan bu saldırıda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırıyı gerçekleştirenleri en sert şekilde kınıyorum.

HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED): Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası gelişmeleri takip etmek, kamuoyunu bilgilendirmek için olay yerinde olan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, hukuki olarak süreci sonuna kadar takip edeceğimizi deklare ediyoruz.

CHP'NİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE BAKIŞININ ÖZETİDİR

AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunu haberleştirmek için belediye önünde yayın yapan A Haber ekibine yönelik saldırı CHP'nin basın özgürlüğüne bakışının özetidir. İşini yapan bir muhabiri engellemek için yere düşürüp tekmeler savurmak vandallıktır. Bu vandallığın sorumlusu bunca yıldır A Haber'in haberlerinden rahatsız olup toplumu manipüle ederek provoke eden CHP yönetimi ve İBB Başkanıdır. Bu konuya toplumun geniş kesimlerinin tepki göstermesi olmazsa olmazdır. Farklı mesleklerden insanlara yönelik saldırılara büyük tepki gösteren toplumumuz buna da aynı duyarlılıkla tepki gösterecektir.

Siyasetten Ahmet Nazif Vural’a destek! SİYASETTEN AHMET NAZİF VURAL'A DESTEK!

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A Haber muhabirine saldırı A HABER MUHABİRİNE SALDIRI
CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu CHP'Lİ BELEDİYEYE RÜŞVET OPERASYONU

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