A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a saldırı! Tepkiler peş peşe geldi

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI YAPILAN İĞRENÇ EYLEM

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir. Yaşanan bu saldırıda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırıyı gerçekleştirenleri en sert şekilde kınıyorum.