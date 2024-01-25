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ASELSAN'dan 24,7 avroluk satış sözleşmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2024
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ASELSAN’dan 24,7 avroluk satış sözleşmesi

Son dakika haberi...ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında yaklaşık 24,7 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzalandı. Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında son kullanıma yönelik olarak deniz sistemleri tedarikini kapsayan toplam bedeli 24 milyon 692 bin 633 avro tutarında bir satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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