Yılın ilk MGK’sı toplanıyor | Gözler Başkan Erdoğan’da! Terörle mücadele masada







Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kalın, ziyaret kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sünni gruplar ve Türkmenlerin temsilcileri ile görüştü. Görüşmelerde terörle mücadele ve atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Kalın'ın gerçekleştirdiği ziyaret ve yansımalarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.