25 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yılın ilk MGK'sı toplanıyor | Gözler Başkan Erdoğan'da! Terörle mücadele masada

Yılın ilk MGK'sı toplanıyor | Gözler Başkan Erdoğan'da! Terörle mücadele masada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
ABONE OL
Yılın ilk MGK’sı toplanıyor | Gözler Başkan Erdoğan’da! Terörle mücadele masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Toplantıda ana gündem başlığı terörle mücadele olacak. Ayrıca Irak'ın kuzeyinde 21 askerimizin şehit olduğu saldırıların ardından bölgede devam eden operasyonlar ile Irak ve Suriye'nin kuzeyine dönük gerçekleştirilen hava harekatlarının sonuçları masaya yatırılacak.

2024 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı terör ana gundemiyle gerçekleştirilecek.

KUZEY IRAK'TAKİ SIZMA GİRİŞİMLERİ MASADA OLACAK

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. MGK toplantısında aralık ve ocak ayında gerçekleşen ve 21 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki sızma girişimleri masada olacak.

Yılın ilk MGK toplantısında öncelikli gündem terörle mücadele olacak. Yurtiçi ve yurtdışında terör örgütlerine yönelik mücadelede atılan adımlar değerlendirilecek.

13 Ocak'ta Başkan Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısında alınan kararlar masada olacak. O açıklamada, "Güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin verilmeyecek" ifadesi dikkat çekmişti.



Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kalın, ziyaret kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sünni gruplar ve Türkmenlerin temsilcileri ile görüştü. Görüşmelerde terörle mücadele ve atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Kalın'ın gerçekleştirdiği ziyaret ve yansımalarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.


İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMI

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar ile bölgeye etkileri ve çatışmanın yayılma riski de toplantının önemli başlıklarından.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Filistin konulu toplantının çıktıları gözden geçirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA Kİ GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR
MGK'da, Kızıldeniz'de yaşanan son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının da gündeme gelmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA