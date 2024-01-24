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Başkan Erdoğan, Reisi onuruna yemek verdi

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Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Başkan Erdoğan, Reisi onuruna yemek verdi

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ve beraberindeki heyet Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi onuruna akşam yemeği verdi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ve beraberindeki heyet Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı.

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