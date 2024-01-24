Başkan Erdoğan, Reisi onuruna yemek verdi

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ve beraberindeki heyet Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.