Gazze’de çocuklar şimdi de açlıktan ölüyor! Kadın, çocuk ve sivillerin kaçıp sığınacağı bir yer yok
Gazze'de yerinden edilen ve kalacak yeri olmadığı için hayat mücadelesi veren Gazzeliler, işgal rejiminin saldırılarının yanı sıra açlıkla da savaşıyor. 8 milyar kişinin yaşadığı gezegende 10 milyon nüfuslu Siyonist bir devlet soykırım yapıyor. Ateşkes durumu söz konusu olmasına rağmen son zamanlarda açlık ve salgın hastalıktan ölen kişilerin sayısı artırmış durumda. Uzman isimler A Haber canlı yayınında yaşanan zulümle ilgili görüşlerini tek tek anlattı.
Siyonist İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle insanlar açlıktan ölmeye başladı. Gazze'de yerinden edilen ve kalacak yer olmayan ve hayat mücadelesi veren Gazzeliler, işgal rejiminin saldırılarının yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor. Ateşkes durumu söz konusu olmasına rağmen son zamanlarda açlık ve salgın hastalıktan ölen kişilerin sayısı artmış durumda. Uzman isimler A Haber canlı yayınında konuyla ilgili görüşlerini aktardılar.
Prof. Dr. Esat Arslan
Milletler arası adalet divanını sorgulamak zorundayız. Güney Afrika'nın ardından 192 ülkeden başka gelen olmadı. İsrail İçişleri bakanı "Gazze nüfusunu bir Akdeniz yapay adayı yapalım ve oraya getirelim" dedi. 1948 önceci 3 tane ülke düşünülürken sadece Akdeniz'de yapay bir ada yapılacak hale geldiler.
Hayvan yemlerinden ekmek yapıp üretmeye başladı Gazze halkı.
Yusuf Alabarda
109 günden bu yana bir millet belli bir ırka, belli bir inanca sahip olduğu gerekçesiyle dünyanın gözü önünde soykırıma maruz bırakılıyor. Bu açık bir şekilde İsrail Devletinin çocukların 109 günde 11 bininin hayatta koparttı ve elinde bir tenceresi ile insanlar bir kap yemek yiyebilmek için birbirleri ile yarışır hale geldiler.
Şu manzarayı gören bütün insanlığın bu senaryoyu yaşanmasına sebebiyet verenlere kin duymasını tavsiye ediyorum.
İhsan Aktaş
İsrail'in bu son saldırıların kadar batı her şeyi sansürlüyordu. Gelinen nokta insanı insanlığından utandıran bir hal oldu. Yanında Mısır var korkusundan yardım edemiyor diğer tarafta Ürdün var o da korkusundan yardım edemiyor. En azından Hamas'lı mücahitler var da 5 10 tanesine haddine bildiriyor da insanlık azıcık nefes alıyor.
Emin Pazarcı
Refah sınır kapısında ki ambargonun kaldırılması için Türkiye uğraştı. Türkiye'nin dışında da bu işe evet diyen tırlarla oraya girmeyi kabul eden hiçbir ülke çıkmadı. Refah sınır kapısı Mısır'ın elinde ama Mısır bu işe karşı çıkıyor. Bence haklılarda İsrail sürekli Mısır'ı vuruyor ve vurduğu sürece de ne dünyadan ne de İslam dünyasından destek gelmiyor. Bu işin sorumlusu batı. ABD olmasa batı olmasa bu iş devam edemez. Demek ki sorun farklı ve daha büyük.
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