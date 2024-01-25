Gazze’de çocuklar şimdi de açlıktan ölüyor! Kadın, çocuk ve sivillerin kaçıp sığınacağı bir yer yok

Emin Pazarcı

Refah sınır kapısında ki ambargonun kaldırılması için Türkiye uğraştı. Türkiye'nin dışında da bu işe evet diyen tırlarla oraya girmeyi kabul eden hiçbir ülke çıkmadı. Refah sınır kapısı Mısır'ın elinde ama Mısır bu işe karşı çıkıyor. Bence haklılarda İsrail sürekli Mısır'ı vuruyor ve vurduğu sürece de ne dünyadan ne de İslam dünyasından destek gelmiyor. Bu işin sorumlusu batı. ABD olmasa batı olmasa bu iş devam edemez. Demek ki sorun farklı ve daha büyük.