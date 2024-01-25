Yılın ilk MGK'sı toplanıyor | Gözler Başkan Erdoğan'da! Terörle mücadele masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda ana gündem başlığı terörle mücadele olacak. Ayrıca Irak'ın kuzeyinde 21 askerimizin şehit olduğu saldırıların ardından bölgede devam eden operasyonlar ile Irak ve Suriye'nin kuzeyine dönük gerçekleştirilen hava harekatlarının sonuçları masaya yatırılacak.

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