Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok ile ulaşım zirvesi! İlk adım atıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile başkent ulaşımını masaya yatırdı. Bakan Uraloğlu sosyal medya paylaşımında, “Turgut Altınok ile hâlihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik. Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile görüşmesi sonrası yaptığı resmi sosyal medya paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız" dedi.
YENİ RAYLI SİSTEMLER
Bakan Uraloğlu, AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'nde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile bir araya geldi. Görüşmede Ankara'nın hâlihazırdaki ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projeleri fotobloklar ile anlatılarak istişare edildi.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞAN VAZİFELERE İMZA ATACAĞIZ"
Bakan Uraloğlu resmi sosyal medya hesaplarından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Turgut Altınok ile bir araya geldik. Görüşmemiz de başkentimize ait hâlihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız." ifadelerine yer verdi.
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