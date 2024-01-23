ABB başkan adayı Turgut Altınok acil diyerek duyurdu! Kentsel dönüşüm mesajı: Planlarımız olacak

"TÜM DÜNYADA ENFLASYON SIKINTISI VAR"

Esnaftan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Altınok, ürün fiyatlarıyla ilgili emekli bir vatandaşla gerçekleştirdiği sohbetinde ekonomiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Sokakta ilgi böyle. Sokağın durumu bu. Nereye gitsek öyle Ankara'da. Şöyle tabii yüz veya beş yüz kişide bir vatandaşımız elbette olabilir. Bütün dünyada bir enflasyon var. Pandeminin bir faturası var. Daha sonra tabii biliyorsunuz Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan dolayı tüm dünyada yükselen bir gıda fiyatları oldu. Tahıl fiyatları. Böyle olunca bu da tabii bütün dünyada Almanya'da gördüğünüz gibi İtalya'da, Fransa'da her yerde birçok greve giden sektörler var. Maaşlarımıza zam diye. Tabii biz dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bundan Türkiye'de bütün dünya gibi etkilenir. Ama alınan tedbirler, önlemler enflasyonun bir buçuk lira kadar düşeceğini görüyoruz. Ama bütün dünyada yani gördüğünüz gibi. Amerika'da elli liranın enflasyonu, Almanya'da 51 yılın enflasyonu, faizlerini de yükselttiler merkez bankaları biliyorsunuz. Yani dolayısıyla bütün dünyada var bu sıkıntı. Sadece bizde değil. İnşallah zamanla bunun da düzeleceğini hep beraber göreceğiz. Yani enflasyon düşeceğini."