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Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok ile ulaşım zirvesi! İlk adım atıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 10:45
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile başkent ulaşımını masaya yatırdı. Bakan Uraloğlu sosyal medya paylaşımında, “Turgut Altınok ile hâlihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik. Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız.” dedi.
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