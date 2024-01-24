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Ankara'ya uzay üssü! Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu

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Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Ankara’ya uzay üssü! Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu

Türkiye uzay araştırmaları konusunda önemli adımlar atarken, bir müjde de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Bakan Kacır, Ankara'da "Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara'da 'Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kuracağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Uzay Programında en önemli hedeflerimizden biri uzay sanayiini geliştirmek. Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız. Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara'da 'Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız" dedi.

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