İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Caferi Derneğine ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece’deki Caferi Derneği’ni ziyaret etti. Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve Caferi-Der Başkanı Hasan Babür’ün karşıladığı Kurum, ilk olarak Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi inşaatını inceledi. Murat Kurum, yaptığı konuşmada İstanbul’un kültür çeşitliliğine vurgu yaparak, ‘’Her birimiz hem İstanbul’a entegre olacağız hem de kültürümüzü yaşatacağız.’’ dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Küçükçekmece'deki Caferi Derneği'ni ziyaret etti. Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve Caferi-Der Başkanı Hasan Babür'ün karşıladığı Kurum ilk olarak Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi inşaatını inceledi.
"HEM İSTANBUL'A ENTEGRE OLACAĞIZ HEM DE KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞAYACAĞIZ"
İstanbul'un bütün Anadolu'yu ve Trakya'yı kucakladığını söyleyen Murat Kurum, ''İstanbul Kafkasya'dan Balkanlar'a kadar gönül coğrafyamızdan göç etmiş kardeşlerimize yurt olmuş bir şehrimizdir. Ve bu şehirde hepimiz hemşeriyiz, buraya ait insanlarız. Bu geldiğimiz diyarları unuttuğumuz anlamına gelmez. Her birimiz hem İstanbul'a entegre olacağız hem de kültürümüzü sonuna kadar yaşayacağız.'' dedi.
''BU ÇEŞİTLİLİK İSTANBUL KÜLTÜRÜNÜ YOK ETMEZ''
İstanbul'un farklı renklerden, tonlardan ve özelliklerden oluştuğunu ve bu ahenkten dolayı kimsenin kınanıp ötekileştirilemeyeceğini belirten Kurum, ''Hiç kimse endişe duymasın bu çeşitlilik İstanbul kültürünü yok etmez. Bilakis bu kültürümüzü zenginleştirir ve daha dinamik hale getirir, bereketli yapar.'' sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
''KİMSE İNANCINDAN VE İNANCINI YAŞAMAKTAN DOLAYI KISITLANAMAZ''
İstanbul'u, dini özgürlüklerin sonuna kadar yaşama esasının olduğu bir şehir olarak tanımlayan Murat Kurum, ''Tersi bir durum İstanbul'u boğar ve şehrimizi yaşanılmaz kılar. Fetihten önce İstanbul baskıcı bir idarenin elinde nefes alamaz hale gelmişti. Ve Fatih Sultan Mehmet şehre girer girmez, herkesin inancını yaşaması konusunda kayıtsız bir özgürlük vadetmiş bunun teminatını orada yaşayan halka vermiştir. Bunun üzerine halk Fatih Sultan Mehmet'i bağrına basmış ve kendilerini zulümden kurtardığı için minnet duymuşlardır. İşte bu anlayışın mirasçısı olarak diyoruz ki; kimse inancından ve inancını yaşamaktan dolayı kısıtlanamaz. Halkımız inancının gereğini doya doya huzurla, korkusuz bir şekilde yaşamalıdır. Biz bu anlayışla belediyecilik hizmetlerinde herkese eşit davranacak ve adil olacağız.'' dedi.
''LAF ÜRETMEYECEK İŞ YAPACAĞIZ''
İstanbul'un havasını hep birlikte soluduklarına değinen Kurum, ''Hepimiz İstanbul'da hayat buluyor, İstanbul'a hayat katıyoruz. Sevincimiz de aynı acılarımız da. Sorunlarımız da aynı dertlerimiz de. Her geçen gün büyüyen İstanbul'da yaşam; bugün gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapılamamasından dolayı giderek zorlaşmaktadır. Bu zorluğu ve zorlukları tecrübemizle, birikimimizle ve sizlerle birlikte aşacağız. Biz laf üretmeyecek iş yapacağız. Bizim işimiz bu.'' şeklinde konuştu.
''DERDİMİZ DE DAVAMIZ DA İŞİMİZ DE İSTANBUL''
Hizmet anlayışlarında kimseyi ötekileştirmeyeceklerini söyleyen Kurum, ''Bizim derdimiz de, davamız da, işimiz de İstanbul olacak, İstanbullu'ya hizmet olacak. Herkesin belediyecilik hizmetlerinden eşit yararlanması esasına göre olacak. Toplumsal hiçbir kesim, sosyal, kültürel ve dini yapı ikincil planda olmayacak.'' sözleriyle konuşmasını sürdürdü. İstanbul'da yaşayan herkesi kardeş olarak gördüklerini belirten ve Hazreti Ali'nin "Halk iki sınıftır. Birincisi dinde senin kardeşindir. İkincisi de yaratılışta senin kardeşindir. Hepsine adaletli ol, adil davran. Ne olursa olsun adaleti elden bırakma." sözünü anımsatan Murat Kurum, ''Herkes bizim biriciğimizdir, özümüzdür, canımızdır.'' dedi.
Haksızlığa ve zulme karşı direncin sembolü olan ve bu uğurda şehadete ulaşan şehitlerin efendisi İmam Hüseyin'i kendilerine rehber edinen, asrın Kerbelası olan Gazze'de aynı ruhla direnerek şehit olanlara rahmet dileyen Murat Kurum, ''Kardeşlerimizin zafere ulaşması için de dua ediyorum.'' diyerek konuşmasını tamamladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ramazan Şimşek hayatı ve siyasi kariyeri...
- Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Asım Balcı mesleği ne? İşte hayatı ve kariyeri...
- Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Veysel Tiryaki hayatı ve kariyeri...
- Emekliye yeni maaş farkları meydana çıktı! SSK, BAĞ-KUR'luya 11.68'lik refah eklentisiyle büyük zam! 4A-4B'liye %49'luk kök aylık tablosu...
- Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz
- Umut Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan neden ayrıldı, Türkiye'ye neden dönüyor?
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...
- 28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz
- GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- İOKBS başvuru tarihi 2024 | MEB Bursluluk SINAVI başvuruları ne zaman, başladı mı? Burs ödemesi ne kadar? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar...
- İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...
- C vitamini limonun bilinmeyen mucizevi faydası! Uyurken başucunuza böyle koyarsanız...