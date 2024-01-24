İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Caferi Derneğine ziyaret

''DERDİMİZ DE DAVAMIZ DA İŞİMİZ DE İSTANBUL''

Hizmet anlayışlarında kimseyi ötekileştirmeyeceklerini söyleyen Kurum, ''Bizim derdimiz de, davamız da, işimiz de İstanbul olacak, İstanbullu'ya hizmet olacak. Herkesin belediyecilik hizmetlerinden eşit yararlanması esasına göre olacak. Toplumsal hiçbir kesim, sosyal, kültürel ve dini yapı ikincil planda olmayacak.'' sözleriyle konuşmasını sürdürdü. İstanbul'da yaşayan herkesi kardeş olarak gördüklerini belirten ve Hazreti Ali'nin "Halk iki sınıftır. Birincisi dinde senin kardeşindir. İkincisi de yaratılışta senin kardeşindir. Hepsine adaletli ol, adil davran. Ne olursa olsun adaleti elden bırakma." sözünü anımsatan Murat Kurum, ''Herkes bizim biriciğimizdir, özümüzdür, canımızdır.'' dedi.

Haksızlığa ve zulme karşı direncin sembolü olan ve bu uğurda şehadete ulaşan şehitlerin efendisi İmam Hüseyin'i kendilerine rehber edinen, asrın Kerbelası olan Gazze'de aynı ruhla direnerek şehit olanlara rahmet dileyen Murat Kurum, ''Kardeşlerimizin zafere ulaşması için de dua ediyorum.'' diyerek konuşmasını tamamladı.