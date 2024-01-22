CHP 4'e bölündü! Parti içinde kazan kaynıyor: 1 Nisan'dan sonra olağanüstü kurultay hazırlığı
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'in Genel Başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan iç karışıklık süreci giderek alevleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi altında olan Özel yönetiminde parti karışırken, kulislerde CHP içerisindeki "kırgın" ve "küskünler" grubunun yerel seçimi beklediği ve 1 Nisan'dan sonraki süreç için olağanüstü kurultay hazırlığı yaptığı iddia edildi.
CHP'de belediye başkan adayları belirlenmesi süreci başta olmak üzere izlenen stratejinin parti içinde rahatsızlık yarattığı, partide ciddi anlamda "kırgınlar" ve "küskünler"in olduğu iddia ediliyor. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de, "demokratik nezaket beklediklerini" ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu: "Belediye başkan adayları belirlenirken onu destekleyen vekillere soruyorlar, ama bize hiç sormadılar. Biz kurultayı geçirdik. Aslında onların bize kucak açması lazım. Biz açmaya çalışıyoruz, yine kabul etmiyorlar, sorun burada. Sen 80 milletvekilini küstürürsen olmaz bu iş."
Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibi de, "Bu süreçte Kılıçdaroğlu hiç aranmadı, danışılmadı, konuşulmadı" eleştirisini dile getiriyor.
Tekrar adaylık başvurusu yapmayan bir belediye başkanı da, "Beni arayıp da daha bugüne kadar 'neden aday olmuyorsun' diye soran yok. 'Burada sen 5 sene görev yaptın, senden sonra buraya daha iyi kim yönetir' diye soran da yok" eleştirisini dile getirdi.
KİM BU KIRGINLAR?
CHP'deki kırgın ve küskünlere ilişkin partili kaynak da, "Milletvekilleri, belediye başkanları, adaylar, delegeler arasında kırgın ve küskünler var. Kırgınlıklar artarak devam ediyor. Kırgınlar ve küskünlerin çoğu da kurultay delegesi. Asıl kırılmada orada olacak. Değişimin sonuçları 1 Nisan sabahı görülecek" değerlendirmesini yaptı. Kulislerde kurultayda "değişim" tarafında olup, ancak kırgın olanların da olduğu iddia edilirken partili kaynak, "Değişimcilerden olup rahatsız olanlar var" dedi.
Milliyet'in haberine göre parti kulislerinde ise, "Herkes 1 Nisan sabahını bekliyor. İstanbul kaybedilirse olağanüstü kurultay olur. Herkes olağanüstü kurultayı bekliyor" iddiaları konuşuluyor. Kurultay için ise Mayıs ve Haziran ayına işaret ediliyor.
"DOMİNO ETKİSİ OLABİLİR"
Kulislerde de parti içinde, "İmamoğlucular", "Kılıçdaroğlucular", "Özelciler" ve şu an hiçbir grubun içerisinde yer almayan "üçüncü yol" olmak üzere dört grup bulunduğu iddia ediliyor. Üçüncü yol olarak adlandırılanların da yerel seçim sonucunu beklediği ifade ediliyor.
Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Uğur Bayraktutan'ın TBMM İdare Amiri olduğu seçime işaret eden partili kaynak, "Bu domino etkisi yaratabilir. Özgür Özel'e destek veren milletvekillerinden 8 kişi muhaliflere katıldı. Bizi yok saymamaları lazım" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş istiyordu Galatasaray'a imza atıyor! Leblebi gibi gol atacak
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak MB faiz toplantısı hangi tarihte, beklenti hangi yönde?
- VAPUR SEFERLERİ İPTAL LİSTESİ 22 OCAK 2024 | İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne?
- Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
- Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, hangi tarihte, kaç gün tutulur? Receb ayının 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmanın faziletleri neler?
- SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye şans talihi vurdu! Müjde sabah 7'de geldi! %42 zamlı maaşa ek 14.350 TL cepte! 7550, 8125, 10.500 TL alanlar...
- Emeklilikte SGK Başuzmanı rotayı çizdi! 1999, 2000, 2001, 2002 sonrası dikkat! Torbada o da var: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik...
- Ramazan Ayı takvimi 2024 | Oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve oruç hangi gün başlayacak?
- Sadece keskin gözlere sahip olanlar için bulmaca: Resimdeki gizli periyi 5 saniyede bulabilir misin?
- Trabzonspor-Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? TS-GS mücadelesi şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler
- Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a imzayı atıyor! Aslan'dan Kanarya'ya tarihi transfer ayarı...
- Mardin'de asırlardır kullanıyor! Yakıldığında haşereye, asıldığında nazara, içildiğinde kabızlığa iyi geliyor!