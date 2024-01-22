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CHP 4'e bölündü! Parti içinde kazan kaynıyor: 1 Nisan'dan sonra olağanüstü kurultay hazırlığı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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CHP 4’e bölündü! Parti içinde kazan kaynıyor: 1 Nisan’dan sonra olağanüstü kurultay hazırlığı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'in Genel Başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan iç karışıklık süreci giderek alevleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi altında olan Özel yönetiminde parti karışırken, kulislerde CHP içerisindeki "kırgın" ve "küskünler" grubunun yerel seçimi beklediği ve 1 Nisan'dan sonraki süreç için olağanüstü kurultay hazırlığı yaptığı iddia edildi.

CHP'de belediye başkan adayları belirlenmesi süreci başta olmak üzere izlenen stratejinin parti içinde rahatsızlık yarattığı, partide ciddi anlamda "kırgınlar" ve "küskünler"in olduğu iddia ediliyor. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de, "demokratik nezaket beklediklerini" ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu: "Belediye başkan adayları belirlenirken onu destekleyen vekillere soruyorlar, ama bize hiç sormadılar. Biz kurultayı geçirdik. Aslında onların bize kucak açması lazım. Biz açmaya çalışıyoruz, yine kabul etmiyorlar, sorun burada. Sen 80 milletvekilini küstürürsen olmaz bu iş."

Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibi de, "Bu süreçte Kılıçdaroğlu hiç aranmadı, danışılmadı, konuşulmadı" eleştirisini dile getiriyor.

Tekrar adaylık başvurusu yapmayan bir belediye başkanı da, "Beni arayıp da daha bugüne kadar 'neden aday olmuyorsun' diye soran yok. 'Burada sen 5 sene görev yaptın, senden sonra buraya daha iyi kim yönetir' diye soran da yok" eleştirisini dile getirdi.

KİM BU KIRGINLAR?
CHP'deki kırgın ve küskünlere ilişkin partili kaynak da, "Milletvekilleri, belediye başkanları, adaylar, delegeler arasında kırgın ve küskünler var. Kırgınlıklar artarak devam ediyor. Kırgınlar ve küskünlerin çoğu da kurultay delegesi. Asıl kırılmada orada olacak. Değişimin sonuçları 1 Nisan sabahı görülecek" değerlendirmesini yaptı. Kulislerde kurultayda "değişim" tarafında olup, ancak kırgın olanların da olduğu iddia edilirken partili kaynak, "Değişimcilerden olup rahatsız olanlar var" dedi.

Milliyet'in haberine göre parti kulislerinde ise, "Herkes 1 Nisan sabahını bekliyor. İstanbul kaybedilirse olağanüstü kurultay olur. Herkes olağanüstü kurultayı bekliyor" iddiaları konuşuluyor. Kurultay için ise Mayıs ve Haziran ayına işaret ediliyor.

"DOMİNO ETKİSİ OLABİLİR"
Kulislerde de parti içinde, "İmamoğlucular", "Kılıçdaroğlucular", "Özelciler" ve şu an hiçbir grubun içerisinde yer almayan "üçüncü yol" olmak üzere dört grup bulunduğu iddia ediliyor. Üçüncü yol olarak adlandırılanların da yerel seçim sonucunu beklediği ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Uğur Bayraktutan'ın TBMM İdare Amiri olduğu seçime işaret eden partili kaynak, "Bu domino etkisi yaratabilir. Özgür Özel'e destek veren milletvekillerinden 8 kişi muhaliflere katıldı. Bizi yok saymamaları lazım" dedi.

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