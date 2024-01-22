CHP 4’e bölündü! Parti içinde kazan kaynıyor: 1 Nisan’dan sonra olağanüstü kurultay hazırlığı

CHP'de belediye başkan adayları belirlenmesi süreci başta olmak üzere izlenen stratejinin parti içinde rahatsızlık yarattığı, partide ciddi anlamda "kırgınlar" ve "küskünler"in olduğu iddia ediliyor. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de, "demokratik nezaket beklediklerini" ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu: "Belediye başkan adayları belirlenirken onu destekleyen vekillere soruyorlar, ama bize hiç sormadılar. Biz kurultayı geçirdik. Aslında onların bize kucak açması lazım. Biz açmaya çalışıyoruz, yine kabul etmiyorlar, sorun burada. Sen 80 milletvekilini küstürürsen olmaz bu iş."