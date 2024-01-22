22 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya ağır darbe! 14'ü daha öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya ağır darbe! 14'ü daha öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
ABONE OL
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK’ya ağır darbe! 14’ü daha öldürüldü

Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İşte MSB'den yapılan açıklama
Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.

Fırat Kalkanı bölgesinde PKK’ya ağır darbe! FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE PKK'YA AĞIR DARBE!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA