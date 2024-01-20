CHP’nin içi cadı kazanı gibi! Vekiller Özgür Özel’e isyan etti: Bizi nasıl dışlarsın!

YÖNETİME AĞIR ELEŞTİRİ VAR

Yerel seçimler için haftalık yaptığı parti meclisi toplantılarıyla aday açıklayan CHP'de bazı milletvekilleri, aday belirlenme yöntemine ilişkin yönetime eleştirilerde bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda önseçim sözü verdiğini anımsatan vekiller, bu sözün partinin tabanının güçlü olduğu yerlerde uygulanabileceğini söylüyor. Şu ana kadar İzmir, Çankaya, Kadıköy gibi yerlerde önseçim yapılmamasına değinen vekiller, "Bu bölgelerde örgüt denetimindeki önseçim yapılabilirdi. Yeterli vakit de vardı. Buralarda önseçim olmayacaksa nerede olacak" sorusunu yöneltiyor.