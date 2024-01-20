CHP'nin içi cadı kazanı gibi! Vekiller Özgür Özel'e isyan etti: Bizi nasıl dışlarsın!
Yerel seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde aday belirlemeye çalışan Özgür Özel "önseçim yapacağız" sözünü bazı bölgelerde tutmuyor. Bu duruma isyan eden CHP'li vekiller kendi illerinde aday belirleme sürecinde dışlandığını ifade ederken Özel'e tepki gösteriyor. İşte detaylar...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP'de koltuğa oturan Özgür Özel ilk andan itibaren Kandil'le sıkı bir ilişki kurarken DEM Parti'yle karşılıklı ziyaretler yaparak oy dileniyor.
İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL BASKI
Diğer yandan Ekrem İmamoğlu gölgesinde adaylarını belirlemeye çalışan Özel, bu konuda büyük sorunlar yaşıyor. İmamoğlu, İstanbul ilçe adaylarından Türkiye'nin farklı illerinin adaylarına kadar çok sayıda meselede fikrini söyleyerek Özel'e baskı yapıyor.
GÖLGEDEN RAHATSIZ
Yerel seçimler yaklaşırken Özgür Özel yerine Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkan adaylarına müdahil olması Genel Merkez'de büyük rahatsızlık yaratırken yaşanan gerilim nedeniyle CHP İzmir gibi kritik yerlerdeki adaylarını henüz açıklayamadı.
MYK VE İMAMOĞLU KADROSU ÇATIŞMADA
Parti kulislerinde bunun nedenin "İstanbul ve Ankara dinamiğinin yanı sıra MYK içerisinde ve arkada mutfak çalışması yapan kadro içindeki görüş farklılıklarından" kaynaklandığını iddia ediliyor.
ANKET KRİZİ
CHP içinde bazı isimlerin anket sonuçlarına dayalı olarak aday gösterildiği açıklamaları da tartışma konusu. Anketleri yapan firmaların isimleri, nasıl belirlendiği, yeterliliklerinin olup olmadığı konusunda bilgilendirme yapılmamış olması, son PM toplantısında da eleştiri konusu olmuştu.
YÖNETİME AĞIR ELEŞTİRİ VAR
Yerel seçimler için haftalık yaptığı parti meclisi toplantılarıyla aday açıklayan CHP'de bazı milletvekilleri, aday belirlenme yöntemine ilişkin yönetime eleştirilerde bulunuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda önseçim sözü verdiğini anımsatan vekiller, bu sözün partinin tabanının güçlü olduğu yerlerde uygulanabileceğini söylüyor. Şu ana kadar İzmir, Çankaya, Kadıköy gibi yerlerde önseçim yapılmamasına değinen vekiller, "Bu bölgelerde örgüt denetimindeki önseçim yapılabilirdi. Yeterli vakit de vardı. Buralarda önseçim olmayacaksa nerede olacak" sorusunu yöneltiyor.
VEKİLLERDEN "DIŞLANDIK" TEPKİSİ
Milletvekilleri ayrıca çoğunlukla kendi illeriyle ilgili aday belirleme sürecinde de "dışlandıklarını" ifade ederken, parti yönetimi ise eleştirilere karşı "Yerel seçim zamanı kırgınlıklar ve eleştiriler her zaman oluyor." yanıtını veriyor.
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