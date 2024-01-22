AK kadrolar tamamlanıyor! İl başkan adayları tanıtıldı şimdi sırada ilçeler var | Gözler Ankara ve İzmir'de
AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik aday kadrolarını tamamlıyor. Bir yandan adaylarını açıklayan parti yönetimi diğer taraftan da yerel seçim manifestosunu vatandaşa sunacak. 81 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti'de şimdi sırada ilçeler var. Gözler Ankara ve İzmir adaylarına çevrilirken, önümüzdeki günlerde lansman hazırlanacak.
İLÇELER İÇİN DE TİTİZ ÇALIŞMA YAPILDI
Yerel seçimlerde 74 ilde aday çıkaracak olan AK Parti tüm il adaylarını kamuoyu ile tanıştırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, "Kimi şehirlere bizzat giderek, kimi şehirlerimizde ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek, ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Bu kapsamda Yalova ve İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını Başkan Erdoğan bizzat açıkladı. Genel merkezde ilçe adayları için kapsamlı çalışma yapıldı. Mevcut başkanların 5 yıllık karnesi masaya yatırıldı. Vatandaşın memnuniyet anketleri göz önüne alındı, teşkilatın görüşlerine de yer verildi.
Milletvekillerinin de kanaatleri değerlendirilerek, koordinatör vekillerin değerlendirmeleri de baz alınarak titiz bir çalışma yapıldı. Özellikle Ankara'da bazı ilçe adaylarının başka ilçelerde görevlendirilmesi gündeme geldi.
ANKARA VE İZMİR'E ÖZEL LANSMAN
Gözler Ankara ve İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. İzmir ve Ankara'nın ilçe adaylarının ne zaman kamuoyu ile paylaşılacağı önümüzdeki günlerde ilan edilecek. İki metropol şehir için özel ilçe tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.
AK PARTİ'NİN İSTANBUL KAMPANYASI HAZIR
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklanmasının ardından gözler partinin İstanbul'da izleyeceği kampanya sürecine çevrildi.
İstanbul kampanyasının ana sloganı, "Bizde başka bir aşk yok, sadece İstanbul" olacak. Aynı sloganı içeren bir şarkı da önümüzdeki dönemde meydanlarda AK Parti'nin seçim şarkısı olarak kullanılacak. Ayrıca "Yeniden İstanbul", "Kendini değil kentini düşünen başkan", "Şöhreti değil şehri düşünen başkan" söylemleri de meydanlarda ve paylaşımlarda dile getirilecek.
Seçmen için "umut veren" kampanya formülü arayışında olan AK Parti, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında "polemikçi değil icraatçı" aday profilini öne çıkarmayı hedefliyor.
KURUM KAMPANYASINI ANLATACAK
Murat Kurum, önümüzdeki günlerde kendi seçim kampanyasını İstanbullu seçmenle paylaşacak. Adaylığının Başkan Erdoğan tarafından ilan edilmesinin hemen ardından Murat Kurum ve ekibi saha çalışmalarını başlattı.
Genel merkezden milletvekillerine, ilçe başkanlarından kadın ve gençlik kollarına ve mahalle teşkilatlarına kadar sıkı bir çalışma yürütülüyor. Teşkilat genel merkez ilçe belediyeleri ve milletvekilleri ile metropol birliği sağlanıyor.
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