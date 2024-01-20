AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanı adayları belli oldu! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı...
AK Parti'de 81 ilin belediye başkanı adayları belli olurken Başkan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte İstanbul'un 37 ilçe adayını tek tek tanıttı. Başkan Erdoğan vatandaşları sandıktan sandığa hatırlamadıklarını vurgularken "İstanbul'a hizmet etmenin şerefi, dünya malının tamamına değişilmez" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan İstanbul'da fetret döneminin biteceğini söylerken "5 yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak. 31 Mart'ta İstanbul tekrar gerçek belediyecilikle buluşacak." dedi. Erdoğan diğer yandan Büyükçekmece Belediyesi önünde A Haber muhabirine yönelik saldırıya da değerlendirdi. Başkan Erdoğan konuya ilişkin "Hem basın özgürlüğü diyeceksiniz hem de basın çalışanlarını militanlarınıza linç ettireceksiniz" ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından gözler yeniden Başkan Erdoğan'a çevrildi. Düzenlenen etkinlikte Başkan Erdoğan İstanbul'un 37 ilçe adayını tek tek duyurdu.
Sevgili İstanbullular, değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti'mizi temsile edecek adayları peyderpey milletimize takdim ediyoruz.
81 ilimizdeki adayların tamamını ilan ettik. Dün Yalova ilçelerini takdim ettik, bugün de İstanbul'daki adaylarımızı açıklıyoruz.
SANDIKTAN SANDIĞA HATIRLAYAN OLMADIK
Amacımız kimi yerlere bizzat giderek kimi yerlere genel başkan yardımcılarımı göndererek ilçe adayı tanıtımlarını tamamlamak. Biz milleti sandıktan sandığa hatırlayan parti olmadık. 365 gün milletimiz ile yüz yüze olan bir kadroyuz.
Söz konusu İstanbul olduğunda hem bizim için hem sizler için yaptığımız çalışmalar bir başka anlam taşıyor. Böyle bir şehri başka türlü kucaklamak mümkün değil.
Sadece bir semtini sevmenin ömre bedel olan İstanbul'u sevmenin değerini veren bir yapı düşünün; işte biz böyle sevdik. Tarihte her medeniyetin, her devletin hayalini süsleyen şehrin değeri dünya malının tamamına değişilmez.
1994'te milletimizin huzurunda, karşımızda alt yapısı çökmüş, üst yapısı perişan, insanı hiçe sayılan, çöp çamur çukur olan bir İstanbul vardı. Haliç'e yaklaşılamıyordu kokudan. Ben Kasımpaşalıyım. Haliç'in yanında doğup büyüdüm. Biz temizlemeye başlayınca bugünkü Haliç oldu. 9 buçuk milyon metreküp çamur çıkardık. Bu çamuru 9 buçuk km uzaklıkta Alibeyköy'de bir taş ocağına naklettik. Bunu şu andakiler yapabilir miydi? Bunu Murat Kurum yapar.
TEMEL ATMAMA MERASİMİ YAPIYORLAR
İşte burada, hemen Kağıthane'de bunlar temel atmama merasimi yapıyor. Biz ise temel üstüne temel atma mücadelesi verdik. Suyu akmayan, sokaklarını pislik götüren, çevresini gecekonduların kuşattığı, çöplüklerin patladığı İstanbul bizi üzmekle kalmadı üstlendiğimiz sorumluluğu da ağırlaştırdı. Kolları sıvayıp ekiplerimizi kurduk ve imkanları seferber ettik.
İSTANBUL ÇEYREK ASIRLIK İRTİFA KAYBETTİ
Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbul'un derdine derman olmaya odaklandık. Kısa sürede sorunların hemen hepsini hal yoluna koyduk. 5 yılda İstanbul o eski günlerini hatırlatan ihmallere şahit oldu. Neredeyse çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. 2019'da İstanbul'u devralanlar işe icraatla değil, temel atmama töreni ile başladılar. Atmadıkları temel, Silahtarağa arıtma tesisi idi. Arıtma yapılmayan sular Haliç'e boca edilince bura yeniden ölmeye, kararmaya, kokmaya başladı. 94'ten beri yürüttüğümüz beri yaptığımız çalışmaların parçasıydı Haliç. Dikey bahçeleri yok ederek bunu devam ettirdiler.
Murat Kurum'un deprem başta olmak üzere hayati öneme sahip projelerini kendi akıllarınca küçümseyip hafife alıyorlar. Bunların çevreden anladıkları şehri yakıp yıkanlara sahip çıkmaktır.
İSTANBUL DOĞRU TERCİHLE KENDİSİNE YENİ UFUK AÇACAK
Çevreye, insana dair meselelerin niçin öncelikli olduğuna dair fikirleri yoktur. Yeşil panolara bile tahammül edemeyip betona boğan kafanın böyle bir derdinin olmadığı açıktır. Deprem tehdidine karşı üzerine düşeni yerine getirmediği gibi bunu sırıtarak dalga konusu yapabiliyor. Böyle bir meselede bile aymazlık yapanların şehrin diğer sorunlarında ne hassasiyeti olabilir. Tek dertleri İstanbul nimetini kendi şahsi çıkarları, kendi kariyerleri için kullanabildikleri kadar kullanmak, sömürebildikleri kadar sömürmektir. İstanbul bu zulmü, bu riyakarlığı hak etmiyor. İstanbul aklı da gözü de gönlü de başka yerlerde olanların yedeği olmayı hak etmiyor. Beceriksizlikleri hak etmiyor. İstanbul dünyanın en gözde şehri iken son birkaç yıldır yaşanması en zor yerler arasında zikredilmeyi hak etmiyor. 31 Mart'ta hak etmediklerinden kurtulup büyükşehir hizmetleri konusundaki hasreti sona erecek. İstanbul doğru tercihle kendisine yeni ufuk açacak, 5 yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak. 31 Mart'ta İstanbul tekrar gerçek belediyecilikle buluşacak.
A HABER MUHABİRİNE SALDIRIYA TEPKİ
En ufak aykırı ses duyunca karşısındakinin gırtlağına çöküyorlar. Büyükçekmece'de Yaşlı teyzeye vurdular ve bir de gırtlağına sarıldılar. Basın mensubunu yere yatırıp dövmeye kalktılar. Hani bunlar basına saygılıydı. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size sandıkta cevabı verecektir. Kadınlar size ettiğiniz hakaretlerin hesabını soracaktır. Hem kadın hakları diyeceksiniz hem de yaşlı kadına saldıran edepsize hiçbir tepki göstermeyeceksiniz. Basın özgürlüğü deyip hem de militanlarınıza linç ettireceksiniz. bu aynı zamanda faşizmdir.
HEDEFLERİMİZ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR
Bize düşen işimizi düzgün şekilde yapmak, icraatlarımızla göz doldurmaktır. Milletimizin kalbini kazanmaktır. Hiçbir alanda boşluk bırakmamaktır. Düzgün çalışırsak, insanların gönlüne girersek, polemikle nefes harcamayıp milletimize kendimizi anlatırsak eğri zaten belasını bulacaktır.
İstanbul başta olmak üzere en kıymetli coğrafyalardan birini vatan eylemiş milletiz. Bu topraklarda yaşamanın elbet bir bedeli var. Her gün bu bedelleri ödedik ödüyoruz. Ayağımıza takılan çelmelerin nedeni aynıdır. Bu ülkeyi üzerinde her türlü ameliyatın yapılacağı kıvama getirmektir. Türkiye hedef ülkedir. Sömürge düzeninde elde ettikleri kazancı tehlikede görenlerin hedefinde Türkiye var. Türkiye hedefimizi engellemeye çalışıyorlar, gönüllerden korkanların hedefinde Türkiye var.
CHP BU KİRLİ OYUNA RAZI OLUYOR
Ülkemizi hedef alanlar içeride kendilerine ortak arıyor. Bizi tecrit etmek isteyenlerin en önemli aracı bölücü örgüt. Onların sivil görünümlü uzantıları da aynı amaca hizmet ediyor. Asıl üzücü olan CHP'nin bu kirli oyunda kendisine biçilen role razı olmasıdır.
ÖZGÜR EFENDİ BÖLÜCÜLERLE BÜTÜNLEŞTİ
CHP'de her seferinde gelen gideni arattı. Baykal ile anlaşamazdık ama siyasi birikimini takdir ederdik. Bay Kemal ile anlaşamazdık ama onun da bir usulü vardır. Özgür efendi listenin en altına gelmeyi başardı. CHP uzunca süredir bölücü bir örgütün güdümündeki parti ile el altından iş birliği yapıyordu. Bu iş birliğinden rahatsızlık duyup saklıyorlardı. Özgür efendi bölücü örgütün aparatlığına devam eden DEM ile bütünleşmiş durumdadır. Bu iş birliği ile her iki parti de kendi ayaklarına utanç prangası vurmaktadır.
İŞTE İSTANBUL'UN İLÇE ADAYLARI
Adalar - Uğur Sina Şen
Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Ali Talip Özdemir
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar
Beşiktaş - Serkan Toper (MHP)
Beykoz - Murat Aydın
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece - Recep Erol
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Esenler - Tevfik Göksu
Esenyurt - Hamit Öncü
Eyüpsultan - Deniz Köken
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Güngören - Bünyamin Demir
Kadıköy - Veli Arslan
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Hüseyin Karakaya
Küçükçekmece - Aziz Yeniyay
Maltepe - Kadem Ekşi
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Seyma Döğücü
Sarıyer - Hüseyin Coşkun
Silivri - Volkan Yılmaz (MHP)
Sultanbeyli - Ali Tombaş
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şile - İlhan Ocaklı
Şişli - Gökhan Yüksel
Tuzla - Şadi Yazıcı
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Zeytinburnu - Ömer Arısoy
Başkan Erdoğan'ın konuşması öncesi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.
"BİR VE BERABER OLACAĞIZ"
Sizleri, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün hep birlikte; Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde; Cumhuriyeti'mizin 100. Yılında; "Yeniden İstanbul" diyoruz! Bu anlamlı, bu tarihi buluşmaya; hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz.
Sayın Cumhurbaşkanım,
AK Parti'nin hikâyesi, sizin destansı belediye başkanlığınızla, 94 yılında, İstanbul'dan başladı. Önce İstanbul'da ardından Türkiye'de tarih yazdınız.
İşte böylesine büyük bir iddia taşıyan İstanbul'un adayı olmak; bizim için eşsiz bir gurur vesilesidir. Siz bize güvendiniz, inandınız ve büyük bir onura, sorumluluğa layık gördünüz. Zatıâlinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yine bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. İstanbul'un 39 ilçesinde, Gerçek Belediyeciliğin temsilcileri olacak başkan adaylarımızı yürekten kutluyorum, her birine başarılar diliyorum.
Ben inanıyorum ki; Cumhur İttifakımızın adayları olarak, 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 39 ilçemizi ve meclis üyeliklerini yek vücut olarak kazanmanın azmiyle; bir ve beraber olacağız.
31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar; Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız.
İSTANBUL'UN DURUŞU FATİH'İN DURUŞUDUR
Sayın Cumhurbaşkanım, Aziz İstanbullular,
İstanbul, tüm insanlığın kalbidir. Burada herkes; kendi özünü bulmuştur. Kendi şehrinin izini bulmuştur. Hepimizin şehri olan İstanbul'umuz maalesef; birçok güzelliğini kaybetmek, birçok zenginliğini yitirmek üzeredir. 12 gündür sahada gördüğümüz ve artarak devam eden heyecanı; bu salonda da görüyoruz ve diyoruz ki; son 5 yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir; yeniden ayağa kalkıyor ve tarihi bir duruş gösteriyor!
İstanbul'un bu duruşu; "bu şehir ilelebet benim şehrimdir!" diyen Sultan Fatih'in duruşudur.
Bu duruş, "eserlerimin emanetçileri nerede?" diye soran Mimar Sinan'ın duruşudur.
Bu ses, "Hayali, İstanbul'u yeniden tarihin merkezine getirmek" olan Mustafa Kemal Atatürk'ün sesidir. Bu dua, "İstanbul'un makûs talihini değiştirmek için uyku nedir bilmeyen, tüm ömrünü milletine adayan" liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duasıdır. Ve şimdi biz de tarihin ve milletin önünde; İstanbul sevdalısı, Cumhurbaşkanımızın huzurunda; bu Şehr-i İstanbul'a söz veriyoruz! İstanbul'un sorunlarını, dertlerini bilen kadrolarla birlikte; bu şehirde oluşan tüm karmaşayı sonlandıracağız! 81 şehrimizde, tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak; İstanbul'da da, tek bir riskli yapı kalmayana kadar; trafik çilesi ortadan kalkana kadar, sokakları güven ve huzurla dolana kadar çalışacağız!
"AYRIŞTIRICI DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ OLACAĞIZ"
İstanbulluların gündeminde olmayan hiç bir şey, bizim de gündemimiz de olmayacak! Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız!
Tüm İstanbulluların dostu, kardeşi, yol arkadaşı olacağız! Sn. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gerçek belediyeciliği, AK Parti belediyeciliğini yeniden İstanbul'a kazandıracağız!
Bu güzel şehri; Fatih'in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacağız. İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın bayrak şehri, öncü şehri, lider şehri yapana kadar tek bir an bile durmayacağız!
"BİZ SADECE İSTANBUL DİYECEĞİZ"
Biz Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul diyeceğiz. Kendi geleceğimizi değil, İstanbul'un geleceğini düşüneceğiz! İstanbul'lu kardeşlerimizin her anında, hep yanında olacağız! Ben, İstanbul'un yolu açık olsun diyorum! Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum; sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
BEYANNAME TANITIMI 30 OCAK'TA
Kurum, 30 Ocak'ta Ankara'da beyanname tanıtımının olacağını, ilçe belediye başkanları açıklandıktan sonra ise proje lansmanını yapacaklarını bildirdi.
ANKARA'YA ALTINOK İZMİR'E DAĞ
Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 26 ilin adayını 7 Ocak'ta açıklayan AK Parti, bugün düzenlenen törenle 48 belediye başkan adayını daha açıkladı. 7 ilde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adaylarını destekleyecek partinin tüm il adayları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ATO Congresium'da AK Parti'nin belediye başkan adaylarından 48'ini açıkladı.
Buna göre, AK Parti aralarında Aksaray, Çorum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak,Yozgat ve Zonguldak'ın bulunduğu 16 ilde mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi.
AK Parti 32 ilde ise bazıları AK Parti il başkanı, eski belediye başkanı ve milletvekili ile bürokrat ve iş insanı olan yeni isimleri aday yaptı.
Parti Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u, İzmir'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı, Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü, Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i, Sakarya'da Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı, Konya'da mevcut başkan Uğur İbrahim Altay'ı, Gaziantep'te mevcut başkan Fatma Şahin'i, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden'i, Kayseri'de mevcut başkan Memduh Büyükkılıç'ı, Mardin'de eski valilerden Abdullah Erin'i, Şanlıurfa'da mevcut başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ü, Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Van'da Abdulahat Arvas'ı aday gösterdi.
DEPREM BÖLGESİNDE YENİ İSİMLER
AK Parti 6 Şubat depremlerinin en fazla hasara yol açtığı illerde yeni isimlerle seçime girecek. Mevcutta AK Partili belediye olan Kahramanmaraş'ta Hayrettin Güngör'ün yerine Fırat Görgel'i, Malatya'da Selahattin Gürkan'ın yerine İstanbul Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Sami Er'i, Adıyaman'da Süleyman Kılınç'ın yerine Ziya Polat'ı aday yaptı. AK Parti Hatay'da ise eski milletvekili Mehmet Öntürk'ü aday olarak belirledi.
26 BELEDİYE AÇIKLANMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını 7 Ocak'ta açıklamıştı.
Buna göre AK Parti'nin 26 ildeki adayları şöyle sıralandı:
"Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk."
Başkan Erdoğan aday açıklamalarında en sonu İstanbul'a bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Murat Kurum olduğunu açıkladı.
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