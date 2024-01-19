Başkan Erdoğan Süleymaniye Camii'nde: Dualarımız zulme uğrayan kardeşlerimizle
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi Hadis Araştırmaları Merkezi tarafından Süleymaniye Camii'nde düzenlenen Hadis Araştırma Takdim ve İcaret Töreni'ne programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi Hadis Araştırmaları Merkezi tarafından Süleymaniye Camii'nde düzenlenen "Hadis Araştırma Takdim ve İcaret Töreni'ne programına katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen "Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi"nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Biz de bugün bu anlamlı geleneği ihya etmek, önemli ilmi projelerin tanıtımını ve icazet merasimini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. İslam ülkelerinden icazet törenimize teşrif eden kıymetli ilim erbabımıza Türkiye'ye ve aziz İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan üç aylara kavuşmanın bahtiyarlığını yaşadığımız günlerdeyiz.
Mevladan bu mübarek günlerde kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, okuduğumuz Kur'anları kabul buyurmasını niyaz ediyoruz. Rabbim hepimizi sağlık, afiyet ve huzur içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun.
Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz.
Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz, hali, tavrı, sözleri, yaşayışı, iman ve ibadetleriyle insanlığa en güzel örnektir.
Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurmuştur: Size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Peygamberin sünneti.
Efendimizi kalbimizin tahtına yerleştirdik.
Aziz kardeşlerim İbni Haldun Üniversitemiz hadis alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.
Uluslararası sünnet ve siyeri nebeviye araştırma merkezinin nitelikli çalışmalara öncülük edeceğinin kanaatindeyim.
Tüm bu ilmi çalışmalara katkı ve emek verenlerden Allah razı olsun.
25 KİŞİYE İCAZET VERECEK
Camiye girmesiyle birlikte vatandaşlar Erdoğan'a büyük bir ilgi gösterirken, Başkan Erdoğan'ın bugün 25 kişiye icazet vermesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞMASININ ARDINDAN KUR'AN OKUDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi Hadis Araştırmaları Merkezi tarafından Süleymaniye Camii'nde düzenlenen Hadis Araştırma Takdim ve İcaret Töreninde konuşmasının ardından Kur'an okudu.
SONRAKİ DURAK YALOVA
Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'ne katılmak üzere Yalova'ya geçecek.
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