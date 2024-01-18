AK Parti’de gözler Ankara ve İzmir adaylarında! Başkan Erdoğan 48 ilin adaylarını bugün açıklayacak

Kurum, Başkan Erdoğan ve teşkilatlarla istişarelerini yaptıklarını, "İstanbul için en iyi nasıl olur?" diye düşünüp ortak akılla hareket ettiklerini belirtti.

Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının tanıtılacağını dile getiren Kurum, "İlçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah sokağa daha önce olduğu gibi yine milletimizin yanına çıkıp milletimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını giderecek adımlarımızı güçlü bir şekilde atacağız, heyecanlıyız." dedi.