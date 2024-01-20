14 günde 13 deney! Türkiye’nin gururu uzayda hangi deneyleri yapacak?

Buraya neden bu kadar para verildiğine dair eleştiriler de oluyor ama bizim sıfırdan roketi, fırlatma merkezini yapmamız çok uzun yıllar alıyor. Bunları yaptıktan sonra insan gönderilir mi diye de kontrol etmek gerekiyor bu da en az 15 veya 20 seneden aşağı olamaz. Bunu da yapacağız ve bu adım da bunun başlangıcı olacak.