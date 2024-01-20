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14 günde 13 deney! Türkiye’nin gururu uzayda hangi deneyleri yapacak?

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Giriş Tarihi: 20.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
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14 günde 13 deney! Türkiye’nin gururu uzayda hangi deneyleri yapacak?

Milli Uzay Programının ilk ayağı olan 'insanlı misyon' kapsamında uzaya gönderilen Alper Gezeravcı gerçekleştireceği 13 bilimsel deney için başlangıç yapıyor. Gezeravcı'nın deneylerinden bir tanesi Muş Bilim ve Sanat Merkezi’nde ortaokul öğrencileriyle birlikte hazırlanan propolis’in antibakteriyel özelliklerinin mikro yer çekimi ortamında tespit edilmesi olacak. Peki Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonunda başka hangi deneyleri yapacak? Bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? Detayları A Haber canlı yayının bağlanan NASA Astrofizikçisi Dr. Umut Yıldız aktardı.

Uluslararası Uzay İstasyonunda 14 günde 13 farklı deney gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı hangi deneyleri nasıl koşullarda yapacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında aktardı.

NASA ASTROFİZİKÇİSİ DR. UMUT YILDIZ

Astronotumuzun gittiği yer Uluslararası Uzay İstasyonuydu. Hep eleştiriyorlar ama başka gidilecek yer yok ya Uluslararası Uzay İstasyonuna ya da Çin'in Uzay İstasyonuna gidilmesi lazımdı. Daha uzun süredir Uluslararası Uzay İstasyonunda deneyler yapıldığı için bizde orayı tercih ettik. Çin'in kendi uzay istasyonu olduğu için başka ülkeden birini kabul etmiyor zaten.

Buraya neden bu kadar para verildiğine dair eleştiriler de oluyor ama bizim sıfırdan roketi, fırlatma merkezini yapmamız çok uzun yıllar alıyor. Bunları yaptıktan sonra insan gönderilir mi diye de kontrol etmek gerekiyor bu da en az 15 veya 20 seneden aşağı olamaz. Bunu da yapacağız ve bu adım da bunun başlangıcı olacak.

1998'de ilk kurulmaya başlandı ve 200 yılında da ilk astronotlar gitti. O günden beri orada çalışmalar devam ediyor ve astronotun olmadığı bir gün olmadı. Şu anda da gördüğünüz gibi hali hazırda 7 astronot görev yaparken bizde de 4 kişi ekibe katkıda bulunmak için gittiler.

200 yılından beri astronotlar dünyada gerçekleştirdiğimiz birçok deneyi bazen aynı uzayda nasıl olur diye yapıyoruz. Örneğin birçok tıp ve insan sağlığı deneyi burada yapılıyor.

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Türkiye çok büyük ve güçlü bir ülke ve bu uzay programını da devam ettirmeleri gerekiyor. Bizim her yıl veya iki yılda bir deneylerimizi yapıp Uluslararası Uzay İstasyonuna astronotlarımız göndermemiz gerekiyor.

Alper Gezeravcı'nın orada neler yapacağı satır satır listelenmiş durumda ve gitmeden de dünyada yaptı. Yani deneyleri orada da nasıl yapacaklarını biliyor. Ayrıca Türkiye'de "Astronot programı" yapılmalı ve bu böyle kalmamalı.

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14 günde 13 deney! 14 GÜNDE 13 DENEY!
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