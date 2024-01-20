Skandal başvuruya ’Özel’ imza! Milli uzay hamlesinin önüne set çekmeye çalıştılar! CHP AYM’ye koşmuştu

MİLLİ DEĞERLERİN ÖNÜNE SET ÇEKEN SKANDAL BAŞVURUYA 'ÖZEL' İMZA

Dönemin CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Dönemin CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Dönemin CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un da bulunduğu 138 CHP'li milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde riyakarlığa imza atarak sosyal medya hesabından Alper Gezeravcı'ya başarı paylaşımında da bulunmuştu.