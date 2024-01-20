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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri

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Giriş: 20.01.2024 15:49
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi. İşte İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri
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