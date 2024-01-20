20 Ocak 2024, Cumartesi
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14 günde 13 deney! Uzayda hangi deneyler yapılacak?
Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan 'insanlı misyon' kapsamında uzaya gönderilen Alper Gezeravcı'nın gerçekleştireceği 13 bilimsel deneyden biri, Muş Bilim ve Sanat Merkezi’nde ortaokul öğrencileriyle birlikte hazırlanan propolis’in antibakteriyel özelliklerinin mikro yer çekimi ortamında tespit edilmesi. Peki Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonunda başka hangi deneyleri yapacak? Bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? Detayları A Haber canlı yayının bağlanan NASA Astrofizikçisi Dr. Umut Yıldız aktardı.