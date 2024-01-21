21 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas lideri Heniyye'yi kabul etti! İşte ele alınan konular...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas lideri Heniyye'yi kabul etti! İşte ele alınan konular...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2024 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas lideri Heniyye’yi kabul etti! İşte ele alınan konular...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti. Kabulde Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması, kalıcı barış için iki devletli çözümle ele alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA