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Türkiye uzaya astronot gönderen 21. ülke! Uzay yolculukları insanlığı yeni ufuklara taşıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2024 22:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yolculuk yaptı. Türkiye uzaya astronot gönderen 21. ülke olurken dünya Türkiye'nin başarısının manşetlerine taşıdı. Peki bundan sonra Türkiye'yi nasıl bir süreç bekliyor? İkinci hedef insansız ay misyonu mu? İşte merak edilen soruların yanıtı A Haber ekranlarına taşındı.
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