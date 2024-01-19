TCG Arif Ekmekçi’nin özellikleri neler? 4 yeni platform donanmaya neler katacak?
TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin Sida, bugün Yalova'da düzenlenecek törenle donanmaya teslim edilecek. Peki TCG Arif Ekmekçi’nin adı nereden geliyor? TCG Arif Ekmekçi’nin özelikleri neler? Merak edilen ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan stratejist Doç. Dr. Mehmet Naci Efe verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yalova'nın Altınova ilçesinde, TCG Anadolu'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya'nın teslim törenine katıldı. Törende TCG Arif Ekmekçi ve Marlin Sida da envantere girdi.
Peki TCG Arif Ekmekçi'nin adı nereden geliyor? TCG Arif Ekmekçi'nin özelikleri neler? Merak edilen ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'in konuğu olan stratejist Doç. Dr. Mehmet Naci Efe verdi. Yine A Haber canlı yayınına katılan stratejist Dr. Eray Güçlüer ile akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın önemli değerlendirmelerde bulundu.
ŞEHİT ARKADAŞIMIZIN İSMİ VERİLDİ
Doç. Dr. Mehmet Naci Efe: Donanmaya katılacak yeni gemileri görmek bizim için onur verici ve bizi çok gururlandırıyor. TCG Arif Ekmekçi ismi şehit olan SAT komando üsteğmen Arif Ekmekçi'den geliyor. Ben de emekli bir SAT komando olarak bundan çok gurur duydum. 17. dönem arkadaşımızdı, ben 20. dönem mezunum.
YÜZDE 80 YERLİ VE MİLLİ
Tabi bir denizaltı tatbikatında kendisi şehit düştü. İkmal ve lojistik işi yapacak olan çok ciddi bir gemimize adı verildi. Bu gemi yüzde 80 milli ve yerli olarak yapıldı ve 12 NAT hızla hareket ediyor. Bunun yanında elektronik gemilere de destek verebilecek, savaş gemilerine su ve yakıt ikmali gibi destekler sağlayacak. Gemimiz lojistik ve ikmal destekli olduğu için helikopter desteği de olacak.
DÖNÜŞEN DÜNYANIN ÖNCÜSÜ
Gemimiz bizim için gurur verici, yerli ve milli olması çok önemli. Evet biz bir NATO ülkesiyiz ama artık değişen ve gelişen dünyada biz de varız. Biz de öncüyüz diyebileceğimiz gemiler arasında yer alıyor. Yeni teknoloji ile üretilmiş STM ve ADA tersaneleri ile birlikte bu üretim gerçekleşti.
MARLIN İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Marlin gemisi elektronik harp alanında insansız deniz ve insansız hava araçları olmak üzere sınıflanmış durumda Geminin adı çok hızlı bir balıktan alıyor. Saatte 36 NAT hız yapabiliyor. Sadece deniz üstü de denizaltı görevleri de yapabilen güdümlü mermi ve torpido atabilen bir gemi. Çok hızlı hareket edebildiği için çok isabetli bir isim konulmuş.
TÜRK DENİZCİLİĞİNDE BİR DEVRİM
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın: Bu geminin attığı mühimmatı Türk mühendisi yapıyor. Yerli millide yüzde 75'e ulaştı. Çok önemli bir hadise. Kocaman bir Türk topu var. Üzerindeki en gelişmiş radar sistemleri. Vermedikleri teknolojiyi yaptık. Dikine füze atabiliyor. Türk denizciliğinde bir devrim. Türkiye başka bir devrim başlattı. Görünmeden vurabilen bir gemi.
BİZİ KİMSE DURDURAMAZ
Bu minicik var ya bir tane gemiyi batırabiliyor. Yapay zeka ile donatılmış dünyanın en gelişmiş sistemlerinden bir tanesi. Senin aklın alıyor mu bu donanmayla sen savaşabilir misin? Zaten Yunan deniz kuvvetleri komutanı dedi Türkler aldı gidiyor biz uyuyoruz. Bu bir tarih. Uzaya da imzamızı attık. Savunma sanayiindeki yaptığımız devrim birilerinin uykularını kaçırıyor.
Türkler geliyor. Türkler beklenen çünkü. Bunlar harbin kaderini değiştirecek Türk aklının Türk askeri dehasının gidişatı. Bunun artık gidişatı yok bizi kimse durduramaz.
MAVİ VATAN'IN İLERİ KARAKOLU
Stratejist Dr. Eray Güçlüer: Küçük göründüğüne bakmayın insansız savaş gemisi. Küçük olması sürat ve manevra kabiliyeti sağlıyor. Mavi Vatan'ın ileri karakolu bunlar. Küçük ama etkisi stratejik. Oyunu değiştiriyorsunuz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kararan gümüşleri parıl parıl yapıyor! Bu tarifle yeni gibi olacak...
- TCG DERYA ÖZELLİKLERİ | Donanma ve TSK'nın Milli Gururu TCG Derya gemisinin A'dan Z'ye detayları! İşte uzunluğu, menzili, radarı, kalkış süresi...
- Survivor Sahra'nın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti! Gören tanıyamadı! Önce dudak...
- 28 gol, 42 asist! Beşiktaş'tan yok artık dedirtecek transfer! Taraftarlar coşacak
- Bu koku haşerelerin kökünü kazıyor! Hamam böceklerinden kurtulmanın tek yolu...
- Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü basketbolcu...
- SGK-SSK Bağkur'lunun kök maaşı hesaplandı! MB son dakika açıkladı! 4A-4B-4C emekli maaşı 10.000 TL alanlar %42 artışla...
- 10 saniye suda bekletin sonucu görün! Besinlerin gerçeklik testi: Gerçek mi sahte mi hemen belli oluyor
- MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE! 19 Ocak Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tek parça, kesintisiz, tamamını izle!
- 276 kişinin üzerinde incelendi! O hastalığının sebebi açıklandı! Eğer erken yaşlarda...
- KARNE MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Farklı, komik, eğlenceli, esprili, en yeni karne tebrik sözleri | 1. Dönem öğrencilere Instagram, Facebook, Whatsapp mesajları
- Alper Gezeravcı KARİYERİ ⭐ | İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte hayatı...