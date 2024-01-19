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TCG Arif Ekmekçi’nin özellikleri neler? 4 yeni platform donanmaya neler katacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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TCG Arif Ekmekçi’nin özellikleri neler? 4 yeni platform donanmaya neler katacak?

TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin Sida, bugün Yalova'da düzenlenecek törenle donanmaya teslim edilecek. Peki TCG Arif Ekmekçi’nin adı nereden geliyor? TCG Arif Ekmekçi’nin özelikleri neler? Merak edilen ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan stratejist Doç. Dr. Mehmet Naci Efe verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yalova'nın Altınova ilçesinde, TCG Anadolu'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya'nın teslim törenine katıldı. Törende TCG Arif Ekmekçi ve Marlin Sida da envantere girdi.

Peki TCG Arif Ekmekçi'nin adı nereden geliyor? TCG Arif Ekmekçi'nin özelikleri neler? Merak edilen ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'in konuğu olan stratejist Doç. Dr. Mehmet Naci Efe verdi. Yine A Haber canlı yayınına katılan stratejist Dr. Eray Güçlüer ile akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın önemli değerlendirmelerde bulundu.

ŞEHİT ARKADAŞIMIZIN İSMİ VERİLDİ

Doç. Dr. Mehmet Naci Efe: Donanmaya katılacak yeni gemileri görmek bizim için onur verici ve bizi çok gururlandırıyor. TCG Arif Ekmekçi ismi şehit olan SAT komando üsteğmen Arif Ekmekçi'den geliyor. Ben de emekli bir SAT komando olarak bundan çok gurur duydum. 17. dönem arkadaşımızdı, ben 20. dönem mezunum.

YÜZDE 80 YERLİ VE MİLLİ

Tabi bir denizaltı tatbikatında kendisi şehit düştü. İkmal ve lojistik işi yapacak olan çok ciddi bir gemimize adı verildi. Bu gemi yüzde 80 milli ve yerli olarak yapıldı ve 12 NAT hızla hareket ediyor. Bunun yanında elektronik gemilere de destek verebilecek, savaş gemilerine su ve yakıt ikmali gibi destekler sağlayacak. Gemimiz lojistik ve ikmal destekli olduğu için helikopter desteği de olacak.

DÖNÜŞEN DÜNYANIN ÖNCÜSÜ

Gemimiz bizim için gurur verici, yerli ve milli olması çok önemli. Evet biz bir NATO ülkesiyiz ama artık değişen ve gelişen dünyada biz de varız. Biz de öncüyüz diyebileceğimiz gemiler arasında yer alıyor. Yeni teknoloji ile üretilmiş STM ve ADA tersaneleri ile birlikte bu üretim gerçekleşti.

MARLIN İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Marlin gemisi elektronik harp alanında insansız deniz ve insansız hava araçları olmak üzere sınıflanmış durumda Geminin adı çok hızlı bir balıktan alıyor. Saatte 36 NAT hız yapabiliyor. Sadece deniz üstü de denizaltı görevleri de yapabilen güdümlü mermi ve torpido atabilen bir gemi. Çok hızlı hareket edebildiği için çok isabetli bir isim konulmuş.

TÜRK DENİZCİLİĞİNDE BİR DEVRİM

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın: Bu geminin attığı mühimmatı Türk mühendisi yapıyor. Yerli millide yüzde 75'e ulaştı. Çok önemli bir hadise. Kocaman bir Türk topu var. Üzerindeki en gelişmiş radar sistemleri. Vermedikleri teknolojiyi yaptık. Dikine füze atabiliyor. Türk denizciliğinde bir devrim. Türkiye başka bir devrim başlattı. Görünmeden vurabilen bir gemi.

BİZİ KİMSE DURDURAMAZ

Bu minicik var ya bir tane gemiyi batırabiliyor. Yapay zeka ile donatılmış dünyanın en gelişmiş sistemlerinden bir tanesi. Senin aklın alıyor mu bu donanmayla sen savaşabilir misin? Zaten Yunan deniz kuvvetleri komutanı dedi Türkler aldı gidiyor biz uyuyoruz. Bu bir tarih. Uzaya da imzamızı attık. Savunma sanayiindeki yaptığımız devrim birilerinin uykularını kaçırıyor.

Türkler geliyor. Türkler beklenen çünkü. Bunlar harbin kaderini değiştirecek Türk aklının Türk askeri dehasının gidişatı. Bunun artık gidişatı yok bizi kimse durduramaz.

MAVİ VATAN'IN İLERİ KARAKOLU

Stratejist Dr. Eray Güçlüer: Küçük göründüğüne bakmayın insansız savaş gemisi. Küçük olması sürat ve manevra kabiliyeti sağlıyor. Mavi Vatan'ın ileri karakolu bunlar. Küçük ama etkisi stratejik. Oyunu değiştiriyorsunuz.

TCG Arif Ekmekçi’nin özellikleri neler? TCG ARİF EKMEKÇİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?
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