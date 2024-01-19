TCG Arif Ekmekçi’nin özellikleri neler? 4 yeni platform donanmaya neler katacak?

YÜZDE 80 YERLİ VE MİLLİ

Tabi bir denizaltı tatbikatında kendisi şehit düştü. İkmal ve lojistik işi yapacak olan çok ciddi bir gemimize adı verildi. Bu gemi yüzde 80 milli ve yerli olarak yapıldı ve 12 NAT hızla hareket ediyor. Bunun yanında elektronik gemilere de destek verebilecek, savaş gemilerine su ve yakıt ikmali gibi destekler sağlayacak. Gemimiz lojistik ve ikmal destekli olduğu için helikopter desteği de olacak.