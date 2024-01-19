Donanmada gurur günü! Başkan Erdoğan da katılacak | Mavi Vatan’a taze kan: TCG Derya

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİRÇOK ÜLKE BİZDEN DESTEK İSTİYOR"

Görgün, "En son İDEF Fuarı'nı yaptık. Birçok ülkeden misafirimiz vardı. Neredeyse tamamı ile görüştük. Her birinin ifade ettiği sizdeki bu gelişmeyi savunma sanayiindeki bu gelişmeyi hayranlıkla izliyoruz. Bunun sistematik olarak geliştirilmesindeki yaklaşımlarınızda bize yardımcı olmanızı bekliyoruz diyen birçok ülke ile karşılaştık." dedi.

İŞTE YERLİ TORPİDOMUZ ATMACA

Çok uzak mesafelere gidebiliyor. Önemli özelliklerinden bir tanesi de atış gerçekleştirdikten sonra tanımlanan görevi havadayken değiştirebiliyorsunuz.