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Donanmada gurur günü! Başkan Erdoğan da katılacak | Mavi Vatan'a taze kan: TCG Derya

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Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Donanmada gurur günü! Başkan Erdoğan da katılacak | Mavi Vatan’a taze kan: TCG Derya

Bugün Yalova'da gerçekleştirilecek törenle TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olacak olan TCG Derya, donanmaya teslim edilecek. Törene Başkan Erdoğan da katılacak. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yalova'nın Altınova ilçesinde, TCG Anadolu'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya'nın teslim törenine katılacak.



Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde inşa edilen ve testleri tamamlanan TCG Derya, düzenlenen törenle TSK'ya teslim edilecek. Bugün gerçekleştirilecek törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

TCG Derya ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerinin denizde süratli şekilde yapılması sağlanacak.

199,9 metre uzunluğuna ve 24,4 metre genişliğe sahip olan TCG Derya, 9 bin ton dizel, bin ton jet yakıtı, bin 200 ton su ve 400 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Gemide ayrıca insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyede bakım ve onarımları da yapılacak.



TCG DERYA'NIN ÖZELLİKLERİ
Uzunluk: 199,8 m
Genişlik: 24,4 metre
Deplasman: 26,000 ton
Maksimum Hız: 24 knot
Seyir Menzili: 4500 deniz mili
Ana Tahrik Sistemi: 2 adet GE üretimi LM-2500 gaz türbin motoru
Radar: ASELSAN MAR-D
Denizde Kalış Süresi: 30 gün
Mürettebat: 326 kişi
Hava Savunma: 2 adet ASELSAN 35mm Gökdeniz CIWS, 2 adet ASELSAN 25mm STOP
Helikopter: 1 Helikopter hangarda, 1 helikopter pistte

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİRÇOK ÜLKE BİZDEN DESTEK İSTİYOR"

Görgün, "En son İDEF Fuarı'nı yaptık. Birçok ülkeden misafirimiz vardı. Neredeyse tamamı ile görüştük. Her birinin ifade ettiği sizdeki bu gelişmeyi savunma sanayiindeki bu gelişmeyi hayranlıkla izliyoruz. Bunun sistematik olarak geliştirilmesindeki yaklaşımlarınızda bize yardımcı olmanızı bekliyoruz diyen birçok ülke ile karşılaştık." dedi.

İŞTE YERLİ TORPİDOMUZ ATMACA

Çok uzak mesafelere gidebiliyor. Önemli özelliklerinden bir tanesi de atış gerçekleştirdikten sonra tanımlanan görevi havadayken değiştirebiliyorsunuz.

Donanmada gurur günü DONANMADA GURUR GÜNÜ

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