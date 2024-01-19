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Ege Denizi'nde DEPREM! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede meydana geldi? 19 Ocak 2024 AFAD son gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Ege Denizi’nde DEPREM! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede meydana geldi? 19 Ocak 2024 AFAD son gelişmeler...

Son dakika haberine göre, 19 Ocak 2024 tarihinde Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte AFAD'dan son dakika gelişmeler...

Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularının cevapları sıklıkla araştırılıyor. Ülkemiz deprem kuşağında olması sebebiyle sıklıkla artçı depremlere maruz kalabiliyor. Vatandaşlar konuya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ni takip ediyorlar. 19 Ocak Cuma günü merkez üssü Ege Denizi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte detayları...

EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 17:14'de merkez üssü Ege Denizi, Eğriboz olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 9.94 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Deprem Atina'da da hissedildi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

37.7072 35.3831 7.02 ML 1.9 Yahyalı (Kayseri) 616718

19-01-2024 17:14:05 38.5267 23.8022 9.94 MW 4.4 Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [215.82 km] Çeşme (İzmir) 616717

19-01-2024 14:09:29 38.4286 35.9886 6.99 ML 2.2 Tomarza (Kayseri) 616716
19-01-2024 14:05:35 37.715 35.4197 7 ML 2.4 Yahyalı (Kayseri) 616715
19-01-2024 14:04:42 41.6744 27.4458 7 ML 1.2 Pınarhisar (Kırklareli) 616714
19-01-2024 13:36:23 36.6133 33.3911 7 ML 1.2 Mut (Mersin) 616713
19-01-2024 13:18:22 40.1458 27.0675 7 ML 1.1 Çan (Çanakkale) 616712
19-01-2024 12:30:43 37.6206 35.8294 7 ML 1.2 Kozan (Adana) 616709

19-01-2024 12:28:06 37.9842 36.3422 7.47 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 616711
19-01-2024 12:15:31 37.3081 36.9858 9.07 ML 2.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 616710
19-01-2024 12:01:32 38.4403 41.8342 7 ML 1.5 Mutki (Bitlis) 616708
19-01-2024 11:51:59 37.9344 27.135 7 ML 2.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.05 km] Menderes (İzmir) 616705
19-01-2024 11:51:26 39.9678 42.8072 7 ML 0.8 Eleşkirt (Ağrı) 616707
19-01-2024 11:45:02 38.5097 45.0431 7 ML 2.5 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [56.71 km] Başkale (Van) 616706
19-01-2024 11:28:36 39.86 42.3222 7 ML 1.1 Horasan (Erzurum) 616703
19-01-2024 11:27:12 40.8264 31.5264 7 ML 1.2 Merkez (Bolu) 616704

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