Ege Denizi’nde DEPREM! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede meydana geldi? 19 Ocak 2024 AFAD son gelişmeler...

Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularının cevapları sıklıkla araştırılıyor. Ülkemiz deprem kuşağında olması sebebiyle sıklıkla artçı depremlere maruz kalabiliyor. Vatandaşlar konuya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ni takip ediyorlar. 19 Ocak Cuma günü merkez üssü Ege Denizi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte detayları...

EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 17:14'de merkez üssü Ege Denizi, Eğriboz olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.