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A Haber muhabirinin saldırıya uğradığı olaydaki kişi Ekrem İmamoğlu’nun adamı çıktı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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A Haber muhabirinin saldırıya uğradığı olaydaki kişi Ekrem İmamoğlu’nun adamı çıktı

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek için slogan attı. Bu esnada olay yerinde yaşananları paylaşan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı. Saldırıların başlamasına neden olan ve yolda kadının boğazını sıkan kişi Ekrem İmamoğlu’nun adamı çıktı. Flaş bilgileri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş aktardı.

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek verdi. Olay yerinde yaşananları takip eden A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı. Saldırıların başlamasına neden olan ve yolda kadının boğazını sıkan kişi Ekrem İmamoğlu'nun adamı çıktı. Flaş bilgileri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş aktardı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAMI ÇIKTI

Ekrem Kızıltaş: Eski bir gazetesi arkadaştan haber geldi. İsmini burada açıklamayacağım. Saldırıda krem renkli paltolu kişi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki şehir ve sosyal yardımlaşma derneklerinden sorumlu başkan yardımcısıdır.

4 YILDIR YAN YANA ÇALIŞIYOR

Kadının boğazını sıkan kişi Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yardımcısı son 4 yıldır da Ekrem İmamoğlu'nun yardımcıları arasında yer alıyor.

SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Ahmet Nazif Vural: Büyükçekmece Belediyesi'nde ki rüşvet operasyonuyla alakalı savcılığım yürüttüğü bir operasyon aslında. Bizde gazeteciler olarak takip etmek istedik ve orada takibimizi sürdürüyorduk. O protestoların içerisinde olan biz kişi yaşlı bir kadının boğazına sarılıp ağıza alınmayacak bir hakaret duyduğum anda gazetecilik karakterim bir kenara dursun insanlık haliyle annemi ve kardeşimi düşünerek "Bir kadına nasıl el kaldırıyorsunuz?" dedim.

TEKME TOKAT SALDIRI

Bu sorudan rahatsız olan bir kişiler bana hiçbir cevap vermeden saldırdılar. Saldırı esnasında elmacık kemiğime, dudağıma yere düştükten sonra sırtıma bacağıma tekme, tokat ve yumruk yedim.

CİDDİ ZARAR VAR

Gözlüğümde de çok ciddi bir çizik oluştu ve değiştirilmesi gerekiyor yine yayınlardan kullandığım kulaklığım kullanılamaz halde. Bunlar orada ki saldırı da hasar almış durumda.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Adli süreç başlatıldı. Şu an ifademi verdim ve darp raporumu aldım. Gerekli işlemlerin yapıldığını adliyeye sevklerin olacağını o kişilerin gözaltına alınacağını bildirdi bize polisler.

CHP VANDALLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan olaylara tepki gösteren AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas da yaşanan olaya tepki göstermiş ve saldırının failleri hakkında önemli açıklamalar yapmıştı.

Ömer Arvas: CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunu haberleştirmek için belediye önünde yayın yapan A Haber ekibine yönelik saldırı CHP'nin basın özgürlüğüne bakışının özetidir. İşini yapan bir muhabiri engellemek için yere düşürüp tekmeler savurmak vandallıktır.

SORUMLUSU CHP YÖNETİMİDİR

Bu vandallığın sorumlusu bunca yıldır A Haber'in haberlerinden rahatsız olup toplumu manipüle ederek provoke eden CHP yönetimi ve İBB Başkanıdır. Bu konuya toplumun geniş kesimlerinin tepki göstermesi olmazsa olmazdır. Farklı mesleklerden insanlara yönelik saldırılara büyük tepki gösteren toplumumuz buna da aynı duyarlılıkla tepki gösterecektir.

NELER YAŞANDI?

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş belediyede rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda başörtülü bir kadına saldırdı. Kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da küfür etti. Olaya tanık olan gazetecinin; 'Yapma, dur' sözleri ile saldırgan Akkuş'u durdurmaya çalıştığı sırada, CHP'lilerin darbedilen kadının değil Akkuş'un yanında olması dikkat çekti. O anlarda bazı kişilerin de kameraları kapatmaya çalışarak, "Çekmeyin" dediği görüldü.

CHP'DE ÜST DÜZEY GÖREVLER

CHP'li Hasan Akkuş'un Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bir numaralı adamı olduğu öne sürülürken, Akkuş'un Büyükçekmece Belediyesi'nde 1994 yılından 2016'ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı, 2016'dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN ADAMI

Akkuş'un, 2020 yılında İBB'de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü'nde yer aldığı ve kendisini söz konusu göreve getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Dileğim; beni bu göreve getirenlere layık olmak, bana inanıp güvenen Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na mahçup olmamaktır. Başaracağım; çünkü omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Başaracağım; çünkü Ekrem İmamoğlu başkanımızın başarısında bir nebzede olsa katkım olsun istiyorum" sözleri ile teşekkür ettiği görüldü.

A Haber’e saldırı olayı! İmamoğlu’nun adamı çıktı A HABER'E SALDIRI OLAYI! İMAMOĞLU'NUN ADAMI ÇIKTI
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