A Haber muhabirinin saldırıya uğradığı olaydaki kişi Ekrem İmamoğlu’nun adamı çıktı

SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Ahmet Nazif Vural: Büyükçekmece Belediyesi'nde ki rüşvet operasyonuyla alakalı savcılığım yürüttüğü bir operasyon aslında. Bizde gazeteciler olarak takip etmek istedik ve orada takibimizi sürdürüyorduk. O protestoların içerisinde olan biz kişi yaşlı bir kadının boğazına sarılıp ağıza alınmayacak bir hakaret duyduğum anda gazetecilik karakterim bir kenara dursun insanlık haliyle annemi ve kardeşimi düşünerek "Bir kadına nasıl el kaldırıyorsunuz?" dedim.